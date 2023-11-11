Інцидент стався увечері 9 листопада на Донеччині. Про смертельну аварію повідомляють у мережі, передає 24 Канал.

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У Волновасі окупант збив колаборантку

Як повідомляє телеграм-канал "Astra", Алєксандр Сітчихін скоїв смертельну ДТП у тимчасово окупованій Волновасі. Він п'яним сів за кермо бензовоза КАМАЗ й зіткнувся з легковим автомобілем ЗАЗ "Славута". Відомо, що військовий родом з Примор'я.



Алєксандр Сітчихін влаштував смертельну ДТП у Волновасі / Фото із соцмереж

За кермом "Славута" була Олена Кириченко. Від отриманих травм вона загинула на місці аварії.

До слова, Кириченко обіймала посаду так званого "головного бухгалтера МВС ДНР". Окупаційна поліція вже почала розслідування справи. За версією "слідства", п'яний росіянин протаранив авто, коли легкових їхав попереду.

У Маріуполі підірвали авто одного з російських "поліціантів"

У тимчасово окупованому Маріуполі 10 листопада підірвали автомобіль одного з російських "поліціантів". Це сталось на проспекті Металургів. Подарунок передали активісти спротиву. У мережі вони повідомили, що "подарунок" передали з нагоди дня міліції, який росіяни святкують 10 листопада.

"Сьогодні поліцаї святкують професійно свято в Маріуполі. Ми свій подаруночок вже передали. Тепер залишилось подивитись – чи пригостять товаришів/колег, чи зажмуть? Ну, з огляду на потенційно госпіталізованих…." – прокоментували вибух у "Маріуполь.Спротив".

Окупанти заявили, що у Маріуполі просто "горів автомобіль". За їхніми словами, причиною цього стало нібито "займання газобалонного обладнання". У мережі навіть опублікували кадри автомобіля. Втім, на них видно, що ГБО – ціле й навіть не пошкоджене унаслідок пожежі. Також на опублікованих у мережі кадрах видно, що загоряння сталося під водійським колесом. Проте пропагандисти й далі заявляють про "самозаймання" автомобіля.