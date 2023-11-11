Центр національного спротиву повідомив, що мігрантів масово звозять залучені окупантами будівельні компанії – зокрема в південну частину Донецької області.

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Аби збільшити прибуток, росіяни економлять на цих працівниках, і тому мігрантам доводиться працювати в "нелюдських" умовах,

– повідомили в Центрі.

Водночас, як зазначають, дешева робоча сила – не єдина причина завезення мігрантів. Росіяни таким чином хочуть змінити демографічний склад тимчасово окупованих територій. Звісно, це цілком відповідає інтересам та цілям окупантів.

Крім того, Спротив вважає, що це посилює соціальну напругу в регіоні, допомагає росіянам втілювати політику за принципом "розділяй та володарюй".