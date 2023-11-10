У Росії продовжуються мобілізаційні заходи. На жаль, вони торкаються і окупованих територій, розповів в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

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Де мобілізовують українців найбільше

За словами Юсова, найгірша ситуація – на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Там хвиля за хвилею триває повномасштабна, тотальна мобілізація.

На другому місці – Крим. Ворог не довіряє місцевому населенню півострова, тому посилює репресивні фільтраційні заходи. Далі – південні регіони. Там посиленими темпами йде примусова паспортизація і одразу за нею постановка на облік і підготовка до примусової мобілізації.

Загалом перед росіянами на окупованих теритоторіях стоїть завдання – повторювати ті самі мобілізаційні заходи, що тривають й території самої Росії, уточнив Юсов.

За словами розвідника, це все воєнні злочини проти мирного цивільного населення, які Україна зі свого боку фіксує.

Якщо є хоч якась можливість уникнути отримання російського паспорта – це треба робити. Бо російський паспорт – пряма дорога до примусової мобілізації до окупаційного війська,

– наголосив Юсов.

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