У Росії продовжуються мобілізаційні заходи. На жаль, вони торкаються і окупованих територій, розповів в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.
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Де мобілізовують українців найбільше
За словами Юсова, найгірша ситуація – на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Там хвиля за хвилею триває повномасштабна, тотальна мобілізація.
На другому місці – Крим. Ворог не довіряє місцевому населенню півострова, тому посилює репресивні фільтраційні заходи. Далі – південні регіони. Там посиленими темпами йде примусова паспортизація і одразу за нею постановка на облік і підготовка до примусової мобілізації.
Загалом перед росіянами на окупованих теритоторіях стоїть завдання – повторювати ті самі мобілізаційні заходи, що тривають й території самої Росії, уточнив Юсов.
За словами розвідника, це все воєнні злочини проти мирного цивільного населення, які Україна зі свого боку фіксує.
Якщо є хоч якась можливість уникнути отримання російського паспорта – це треба робити. Бо російський паспорт – пряма дорога до примусової мобілізації до окупаційного війська,
– наголосив Юсов.
Росіяни видали повістку підлітку, якого незаконно депортували з Маріуполя
- 17-річний Богдан Єрмохін – сирота, його опікуном була старша сестра. Після окупації Маріуполя росіяни вивезли хлопця до Росії. Відомо, що Богдан належить до групи тих дітей, яких безпосередньо вивозила Марія Львова-Бєлова – російська омбудсменка, яка перебуває у міжнародному розшуку через викрадення українських дітей.
- У Росії Богдана віддали під опіку сім'ї ветерана війни у Чечні. Підліток сам намагався вирватися з території Росії, але його затримали на кордоні з Білоруссю та вручили повістку.
- 9 листопада Богдан записав відеозвернення до Зеленського, в якому просив допомогти йому повернутися в Україну.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 10 листопада підтвердив, що хлопець скоро повернеться до України. За його словами, вже є домовленості про його возз'єднання з сестрою.