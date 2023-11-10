В России продолжаются мобилизационные мероприятия. К сожалению, они касаются и оккупированных территорий, рассказал в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.
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Где мобилизуют украинцев больше всего
По словам Юсова, худшая ситуация – на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Там волна за волной идет полномасштабная, тотальная мобилизация.
На втором месте – Крым. Враг не доверяет местному населению полуострова, потому усиливает репрессивные фильтрационные меры. Далее – южные регионы. Там усиленными темпами идет принудительная паспортизация и сразу за ней постановка на учет и подготовка к принудительной мобилизации.
В целом перед россиянами на оккупированных территориях стоит задача – повторять те же мобилизационные мероприятия, которые продолжаются и на территории самой России, уточнил Юсов.
По словам разведчика, это все военные преступления против мирного гражданского населения, которые Украина со своей стороны фиксирует.
Если есть хоть какая-то возможность избежать получения российского паспорта – это нужно делать. Ибо российский паспорт – прямая дорога к принудительной мобилизации в оккупационное войско,
– подчеркнул Юсов.
Россияне издали повестку подростку, незаконно депортированного из Мариуполя
- 17-летний Богдан Ермохин – сирота, его опекуном была старшая сестра. После оккупации Мариуполя россияне вывезли парня в Россию. Известно, что Богдан входит в группу тех детей, которых непосредственно вывозила Мария Львова-Белова – российская омбудсменка, которая находится в международном розыске из-за похищения украинских детей.
- В России Богдан был отдан под опеку семье ветерана войны в Чечне. Подросток сам пытался вырваться с территории России, но был задержан на границе с Беларусью, ему вручили повестку.
- 9 ноября Богдан записал видеообращение в Зеленское, в котором просил помочь ему вернуться в Украину.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 10 ноября подтвердил, что молодой человек скоро вернется в Украину. По его словам, уже есть договоренности о его воссоединении с сестрой.