В России продолжаются мобилизационные мероприятия. К сожалению, они касаются и оккупированных территорий, рассказал в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

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Где мобилизуют украинцев больше всего

По словам Юсова, худшая ситуация – на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Там волна за волной идет полномасштабная, тотальная мобилизация.

На втором месте – Крым. Враг не доверяет местному населению полуострова, потому усиливает репрессивные фильтрационные меры. Далее – южные регионы. Там усиленными темпами идет принудительная паспортизация и сразу за ней постановка на учет и подготовка к принудительной мобилизации.

В целом перед россиянами на оккупированных территориях стоит задача – повторять те же мобилизационные мероприятия, которые продолжаются и на территории самой России, уточнил Юсов.

По словам разведчика, это все военные преступления против мирного гражданского населения, которые Украина со своей стороны фиксирует.

Если есть хоть какая-то возможность избежать получения российского паспорта – это нужно делать. Ибо российский паспорт – прямая дорога к принудительной мобилизации в оккупационное войско,

– подчеркнул Юсов.

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