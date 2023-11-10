К счастью, история парня выходит на финишную прямую. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что Богдан входит в группу тех детей, которая непосредственно вывозила Мария Львова-Белова – российская омбудсменка, которая находится в международном розыске, из-за похищения маленьких украинцев.

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Сколько детей похитили россияне

Первую группу из 30 детей показательно вывозила из Мариуполя так называемая российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. С ними она потом стояла на сцене и благодарила Владимира Путина якобы за их спасение. Сообщается, что около 350 детей из Мариуполя сегодня находятся "под опекой" на территории России, но на самом деле их гораздо больше.

Более 1300 детей похитили из Мариуполя. Сложность состоит в том, чтобы узнать, что это за дети, ведь есть много тех, кто стал сиротами, о них нет никаких данных,

– рассказал Петр Андрющенко.

Богдан Ермохин незаконно попал "под опеку" россиян. Как правило, в таком случае так называемая "новая семья" не позволяет ребенку общаться с людьми, живущими на территории Украины.

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Как Богдан Ермохин возвращался в Украину

История парня вызвала резонанс, она очень красноречива. В общем, процесс возвращения детей начал двигаться быстрее после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российской омбудсменки и Владимира Путина. В частности, его выдали из-за похищения детей из Мариуполя.

Парню скоро исполнится 18 лет. Он сам пытался вырваться с территории России, но был задержан на границе с Беларусью, вручили повестку. Все это вызвало резонанс, который сработал,

– рассказал Андрющенко.

Он добавил, что для того, чтобы вернуть детей домой, нужно знать их имя, отчество и фамилию. Также лучше, если есть официальные попечители или родители, которые могут быть законными представителями. Тогда появляются определенные пути, которые используют украинская сторона, для возвращения детей. Иногда это требует тишины и только когда ребенок возвращается домой, об этом можно говорить вслух.

"Думаю, по возвращении Богдана мы узнаем много деталей относительно наших детей, их содержания. Тогда станет понятно, как их искать и как возвращать законным родителям", – отметил советник городского головы Мариуполя.

Что известно о Богдане Ермохине