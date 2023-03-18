Она добавила, что продолжит "работать" (похищать украинских детей) даже несмотря на ордер. Реакцию детского омбудсмена цитируют российские СМИ.

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Львова-Белова будет продолжать похищать детей, несмотря на ордер

Скандальная омбудсмен решила, что международное сообщество "оценило ее работу по помощи детям". Она отметила, что против нее уже "были санкции всех стран".

В то же время свои преступления Мария Львова-Белова якобы упорно пытается не замечать. В своем ответе на ордер из Гааги омбудсмен дальше вела о "помощи детям", "хороших, бережных условиях" и "вывозе из зоны боевых действий".

Однако забыла добавить, что Россия напала на Украину, начав боевые действия. Или, что украинских детей россияне незаконно вывозят на территорию своей страны, в частности, забирая у их родителей.

В заключение Львова-Белова констатировала, что продолжит "работать". То есть, она и дальше собирается похищать детей и не скрывает этого.

Что хочется сказать: во-первых, хорошо, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше – ну, а мы продолжаем работать,

– цинично издала Львова-Белова.

Обратите внимание Может, теперь ООН увидит факт геноцида, что изменит ордер на арест Путина.

Суд в Гааге также выдал ордер на арест Путина

17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина из-за ситуации в Украине. Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления. В частности, говорится о незаконной депортации и перемещении детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

В суде отметили, что ордера должны были быть тайными, чтобы защитить потерпевших и свидетелей, а также обеспечить возможности для расследования. Однако детей и дальше продолжают депортировать, поэтому необходимо было добавить огласки.