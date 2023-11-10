Подросток из Мариуполя обратился к Президенту Украины с просьбой, чтобы тот помог ему вернуться в Украину. Адвокат парня Екатерина Бобровская рассказала, что после этого с ней связались представители Комитета Красного Креста.
К теме История с украинским подростком Богданом: как Львова-Белова наговорила себе новые обвинения
Красный Крест взял вопрос под контроль
По словам госпожи адвоката, после публикации обращения Богдана Ермохина с ней связались представители Красного Креста. Более того, вышли на связь и представители российской стороны.
Вчера вышел на контакт Комитет Красного Креста. Они сказали, что взяли этот вопрос под личный контроль, как они сказали. И вчера позвонили по телефону с аппарата РФ и сказали, что они решают вопрос о дате и месте, где ребенок будет передан. То есть они об этом говорят, но официальных заявлений, я пока не видела,
– рассказала адвокат.
Бобровская также напомнила, что подросток встречался с уполномоченной по правам человека России Татьяной Москальковой. В ходе разговора Богдан заявил, что хочет вернуться в Украину. На словах 17-летнему парню сказали, что "помогут", а на самом деле вручили повестку.
Адвокат заявляет, что сомневается в том, что россияне разрешат уехать Богдану в Украину. Поэтому парень пошел на такой опасный шаг, как записать обращение к Зеленскому. Бобровская объяснила, что Богдану очень тяжело в России, где он, по сути, находится в плену. Также она подтвердила, что ребенок уже получил российский паспорт. Ведь как только оккупанты вывезли его на территорию России, то сразу и "вручили" документ.
"Ему очень непросто психологически. Одно дело когда это взрослый, другое когда это ребенок. Когда этот ребенок не может разговаривать на том языке, на котором он привык, да, в обычное время разговаривать. Когда он ограничивается. Ну выйти на улицу он же не может, понимаете. То есть он постоянно находится в замкнутом пространстве", – поделилась адвокат.
Связавшиеся с Бобровской представители российской стороны заверили – они официально обратятся к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу
Богдан Ермохин пытался попасть в Украину
- Богдан Ермохин – сирота, его законным представителем был директор мариупольского колледжа, где учился парень. Когда началось полномасштабное вторжение, он был в Мариуполе. Российские пропагандисты заявили, что его обнаружили в одном из подвалов вместе с другими детьми.
- После этого Богдана отправили в Донецк, а затем вывезли в Россию. Там его устроили в "приемную семью".
- Известно, что Богдан пытался уйти от россиян. Впрочем, парня поймали на границе с Беларусью. Мария Львова-Белова заявила, что подростку помогали "агенты", будто они организовали для него машину и финансировали побег из страны-террористки.
- 7 ноября стало известно, что Богдану Ермохину вручили повестку в русский военкомат. В повестке говорится, что подросток должен появиться в военкомате Московской области 19 декабря 2023 года. Адвокат Богдана подчеркнула, что парню исполнится 18 лет через 2 недели. Поэтому очень важно спасти его из рук россиян.