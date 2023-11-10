Підліток з Маріуполя звернувся до Президента України з проханням, аби той допоміг йому повернутися в Україну. Адвокатка хлопця Катерина Бобровська розповіла, що після цього з нею зв'язалися представники Комітету Червоного Хреста.

До теми Історія з українським підлітком Богданом: як Львова-Бєлова наговорила собі на нові обвинувачення

Червоний Хрест взяв питання під контроль

За словами пані адвокатки, після публікації звернення Богдана Єрмохіна з нею зв'язалися представники Червоного Хреста. Ба більше, вийшли на зв'язок й представники російської сторони.

Вчора вийшов на контакт Комітет Червоного Хреста. Вони сказали, що взяли це питання під особистий контроль як вони сказали. І вчора зателефонували з апарата РФ і сказали, що вони розв'язують питання щодо дати та місця, де дитина буде передана. Тобто вони про це говорять, але офіційних заяв, я поки що не бачила,

– розповіла адвокат.

Бобровська також нагадала, що підліток зустрічався з уповноваженою з прав людини Росії Татьяною Москальковою. Під час розмови Богдан заявив, що хоче повернутися в Україну. На словах 17-річному хлопцю сказали, що "допоможуть", а насправді – вручили повістку.

Адвокатка заявляє, що сумнівається у тому, що росіяни дозволять поїхати Богдану в Україну. Саме тому хлопець пішов на такий небезпечний крок, як записати звернення до Зеленського. Бобровська пояснила, що Богдану дуже важко у Росії, де він по суті перебуває у полоні. Також вона підтвердила, що підліток уже отримав російський паспорт. Адже, як тільки окупанти вивезли його на територію Росії, то відразу й "вручили" документ.

"Йому дуже непросто психологічно. Одна річ коли це дорослий, інша коли це дитина. Коли ця дитина не може розмовляти тією мовою, якою вона звикла, так, у звичайний час розмовляти. Коли вона обмежується. Ну вийти на вулицю вона ж не може, розумієте. Тобто він постійно знаходиться у замкнутому просторі", – поділилася адвокатка.

Представники російської сторони, які зв'язалися з Бобровською, запевнили – вони офіційно звернуться до українського омбудсмана Дмитра Лубінця

Богдан Єрмохін намагався потрапити в Україну