Хлопця раніше окупанти вивезли до Росії та передали там під опіку. На жаль, при спробі перетнути кордон, його затримали російські силовики. Про це розповіла на пресконференції уповноважена Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова, повідомляє 24 Канал.

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Хлопця нібито силоміць намагалися виманити в Україну

Однак росіяни не були б росіянами, якби не намагалися виправдовувати свої злочини до кінця. Марія Львова-Бєлова підтвердила журналісту російського ЗМІ, що хлопця нібито насправді намагалися "виманити назад на територію України" за допомогою маніпуляцій та погроз.

Вона підкреслила "доблесть" російських силовиків та заявила, що Богдана Єрмохіна, а саме так звали хлопця, вдалося зловити в останній момент на кордоні з Білорусією. Ба більше, за її словами юнаку надавали допомогу кілька людей, яких вона у властивій окупантам манері назвала "агентами". Вони організували для нього машину та фінансували втечу з країни-терористки.

При цьому Львова-Бєлова Богдана Єрмохіна назвала позитивним хлопцем, який буцімто допомагав російським загарбникам. "Такий прямо проросійський", – так охарактеризувала хлопця міжнародна злочинниця.

Наразі невідомо, де перебуває Богдан та що з ним відбувається. Останнього разу у свої соцмережі юнак заходив ще вранці 23 березня.

Що відомо про Богдана Єрмохіна

Як повідомили у BBC, юнак до початку повномасштабного вторгнення Росії проживав у Маріуполі. Він є сиротою, тож його законним представником був директор маріупольського коледжу, де навчався хлопець.

Коли ж окупанти зайшли у місто, Богдан Єрмохін, за словами Марії Львової-Бєлової, був серед дітей, яких знайшли у підвалах Маріуполя. Звідти його спершу перевезли до Донецька, а вже звідти до російського Підмосков'я. Уже в росії підлітка передали під опіку до прийомної родини.

Львова-Бєлова також заявила, що юнак раніше як старший куратор нібито їздив на одну з організованих нею змін "із інтеграції та психологічної реабілітації". Там він "працював з хлопцями з нових регіонів".