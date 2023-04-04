З такою заявою дитяча омбудсменка виступила під час конференції. Відео з її виправданнями розповсюджують пропагандистські російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
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Дітей віддають під так звану "опіку"
Львова-Бєлова заявляє, що дітей буцімто лише віддають "під опіку", а не на всиновлення. Таку заяву вона вирішила зробити, оскільки самі російські пропагандисти "неправильно" коментують ситуацію з викраденням українських дітей.
За словами так званої "дитячої омбудсменки", перші діти з України потрапили "під опіку" до сімей з Москви. Їх буцімто "оперативно перевезли" до Росії.
Ці діти були переміщені до нас на прохання голів республік і виключно під опіку,
– цинічно заявила Львова-Бєлова.
Скандальна омбудсменка аргументувала це тим, аби зберегти "коріння" викрадених українських дітей. Окрім того, вона цинічно підкреслила, що це дасть змогу "швидко повернутися до рідних".
Цинічна заява "дитячої омбудсменки" Росії: дивіться відео
За її словами, дитину зможуть повернути кровному родичеві, який заявить права на дитину. У такому випадку неповнолітніх "передадуть" у сім'ю, цинічно заявила Львова-Бєлова.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що такими словами Львова-Бєлова фактично зізнається у викраденні українських дітей. За його словами, це може стати ще одним доказом у процесі притягнення російських злочинців до відповідальності.
"Вона де-факто визнає факт викрадення, називаючи його "оперативним переміщенням". Просто в скарбничку доказів. З хорошого – так виглядає страх. Так виглядає неминучість відплати", – написав Андрющенко.
Повернення викрадених українських дітей
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Так звану "уповноважену з прав дитини" вважають причетною до викрадення дітей з України.
- Разом з тим, Львова-Бєлова заявила, що продовжить "працювати" (тобто викрадати українських дітей). Про ордер на арешт вона цинічно зраділа і заявила, що міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям".
- Проте в Україні заявили, що знають імена всіх викрадених українських дітей-сиріт. Ірина Верещук наголосила, що вивозити з України дітей-сиріт та передавати їх на усиновлення російським громадянам – це незаконно та підло.
- Україна працює над тим, аби всі діти мали змогу повернутися до своїх сімей. 22 березня благодійна організація "Save Ukraine" допомогла повернути 17 українських дітей, яких викрали з Херсонської та Харківської областей.