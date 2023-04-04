С таким заявлением детская омбудсмен выступила на конференции. Видео с ее оправданиями распространяют пропагандистские российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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Детей отдают под так называемую "опеку"

Львов-Белов заявляет, что детей якобы только отдают "под опеку", а не на усыновление. Такое заявление она решила сделать, поскольку сами российские пропагандисты неправильно комментируют ситуацию с похищением украинских детей.

По словам так называемой "детского омбудсмена", первые дети из Украины попали "под опеку" в семьи из Москвы. Их якобы "оперативно перевезли" в Россию.

Эти дети были перемещены к нам по просьбе глав республик и исключительно под опеку,

– цинично заявила Львова-Белова.

Скандальная омбудсмен аргументировала это тем, чтобы сохранить "корни" похищенных детей. Кроме того, она цинично подчеркнула, что это позволит "скоро вернуться к родным".

Циническое заявление "детского омбудсмена" России: смотрите видео

По ее словам, ребенка смогут вернуть кровному родственнику, который заявит право на ребенка. В таком случае несовершеннолетних "передадут" в семью, цинично заявила Львов-Белов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что такими словами Львов-Белова фактически признается в похищении украинских детей. По его словам, это может стать еще одним доказательством в процессе привлечения российских преступников к ответственности.

"Она де-факто признает факт похищения, называя его "оперативным перемещением". Просто в копилку доказательств. Из хорошего – так выглядит страх. Так выглядит неизбежность возмездия", – написал Андрющенко.

Возвращение похищенных украинских детей