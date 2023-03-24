В организации говорят, что после деоккупации областей россияне отказались организовать возвращение детей. Следовательно, родители остались с этой проблемой один на один.
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Как удалось вернуть детей
Благотворители рассказали, что сложная логистика, постоянная опасность, линия огня и пересечение нескольких границ для многих родителей превратили возвращение детей в сверхзадачу. Поэтому они обратились за помощью к Save Ukraine.
"Мы очень довольны, что все прошло успешно, и семьи теперь смогут немного отдохнуть и восстановиться после тяжелой психологической травмы", – говорится в сообщении.
В Украину вернули 17 детей: смотрите видео
Детей били за проукраинскую позицию
Вернувшийся на Родину мальчик рассказал об ужасных условиях, в которых держали украинских детей. По его словам, депортированные дети должны сами искать себе пищу, ведь нормального питания им не обеспечивали.
Более того, парень рассказал, что детей с проукраинской позицией били металлическими трубами и угрожали вывезти в Псков. Также детям рассказывали, что их родители от них отказались, а освобождение Херсона – это "ложь украинских пропагандистов".
Ужасы депортации украинских детей: видео
Под Бахмутом нашли пленного украинского бойца: коротко
- При зачистке позиций, где находились россияне, в подвале под Бахмутом нашли пленника украинского бойца Алексея Гордеева.
- По предварительной информации, Алексей пролежал в подземелье среди убитых и тяжело раненых собратьев 42 дня. Пленный питался крошками и пил из луж. За полтора месяца Гордеев похудел с 80 до 42 килограммов.
- В Страткоме добавляют, что украинского военнослужащего нашел и уволил доброволец ВСУ из Новой Зеландии.
- Пока Алексей находится в госпитале в Днепре. Его оперировали, лечат от отравления и дистрофии.