Во время зачистки позиций, где находились россияне, в подвале под Бахмутом обнаружили пленного украинского бойца Алексея Гордеева.

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Потерял половину своего веса

По предварительной информации, Алексей пролежал в подземелье среди убитых и тяжело раненых собратьев 42 дня. Пленный питался крошками и пил из луж. Через полтора месяца Гордеев похудел с 80 до 42 килограммов.

Алексей Гордеев пробыл в плену 42 дня / Фото СтратКом ВСУ

В Страткоме добавляют, что украинского военнослужащего нашел и освободил доброволец ВСУ из Новой Зеландии.

Пока Алексей находится в госпитале в Днепре. Его прооперировали и сейчас лечат от отравления и дистрофии.

Это еще один акт бесчеловечности российских террористов. Уже неоднократно фиксировались их жестокие действия в отношении украинских пленников. Мы призываем международные организации реагировать на эти преступления,

– говорится в сообщении.

Добавляют, что мир должен сделать все возможное, чтобы привлечь террористов к ответственности.

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