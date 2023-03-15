Самые активные бои сейчас проходят в северном районе Бахмута. Это подтверждают кадры из соцсетей.

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Что происходит в Бахмуте

В настоящее время бои ведутся вокруг металлургического завода AЗOM, расположенного в северном районе города. Журналисты утверждают, что наемники ЧВК "Вагнера" сфотографировались в одном из цехов завода. А один из вагнеровцев заявил, что по ним сильно бьет украинская артиллерия.

Каждый день сюда прилетает десятки снарядов. У них множество боеприпасов, они ежедневно пополняются. Они не дают поднять голову нашим бойцам,

– пожаловался вагнер.

Недавно российские пропагандисты сообщили, что боевики "Вагнера" приступили к штурму подземных участков завода АЗОМ.

Согласно независимому анализу поля боя, подразделения "Вагнера", похоже, продвигаются вокруг Бахмута ограниченно, но они остаются вдали от окружения и могут быть уязвимы для украинской контратаки.

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