Самые активные бои сейчас проходят в северном районе Бахмута. Это подтверждают кадры из соцсетей.
Важно ВСУ смогли сегодня сделать кое-что на севере Бахмута, – Маляр анонсировала хорошие новости
Что происходит в Бахмуте
В настоящее время бои ведутся вокруг металлургического завода AЗOM, расположенного в северном районе города. Журналисты утверждают, что наемники ЧВК "Вагнера" сфотографировались в одном из цехов завода. А один из вагнеровцев заявил, что по ним сильно бьет украинская артиллерия.
Каждый день сюда прилетает десятки снарядов. У них множество боеприпасов, они ежедневно пополняются. Они не дают поднять голову нашим бойцам,
– пожаловался вагнер.
Недавно российские пропагандисты сообщили, что боевики "Вагнера" приступили к штурму подземных участков завода АЗОМ.
Согласно независимому анализу поля боя, подразделения "Вагнера", похоже, продвигаются вокруг Бахмута ограниченно, но они остаются вдали от окружения и могут быть уязвимы для украинской контратаки.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Анна Маляр рассказала, что оккупанты пытаются продвигаться возле Бахмута. Цель захватчиков – окружить город с нескольких сторон и захватить его. В то же время благодаря героизму и мужеству воинов ВСУ есть позитивная динамика для Украины.
- Также заместитель министра обороны отметила, что на Севере Бахмута произошло несколько хорошего. Раскрывать детали пока нельзя. В то же время украинские военные делают все, чтобы оккупантам не удалось реализовать свои планы.
- Олег Жданов сообщил, что над Бахмутом нависло своеобразное северное выступление. Такое название он получил в кругу военных аналитиков и экспертов.
- Майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов отметил, что ситуация в Бахмуте сейчас острая и напряженная, но находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины.
- По словам Кудряшова, ежедневно враг не только обменивается с Силами обороны артиллерийскими снарядами по переднему краю и по логистическим сообщениям, но также идут пехотные бои.