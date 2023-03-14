Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, такие действия должны быть очень взвешенными.

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Что ВСУ будут делать с выступлением окупантов

Олег Жданов сообщил, что над Бахмутом нависло своеобразное северное выступление. Такое название он получил в кругу военных аналитиков и экспертов.

Судя по тому, что Генштаб не предпринимает попыток нанести такой фланговый удар, который бы "срезал" это выступление, я так понимаю, что сил и ресурсов, к сожалению, нет для нанесения такого удара,

– рассказал он.

По его мнению, украинской стороне в первую очередь важно выстоять перед врагом в оборонной операции.

К тому же важно не упустить те резервы, которые ВСУ готовят для весеннего контрнаступления.

"Сейчас уже понемногу начинают тянуть туда свежие резервы для удержания ситуации под контролем в районе Бахмута и этих северных и южных выступлений, возникших за Бахмутом", – подчеркнул Жданов.

По словам военного эксперта, это делается для своеобразного удержания коридора.

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История повторяется

Олег Жданов отметил, что ситуация с северным выступлением в условиях войны с Россией имеет свою аналогию.

В 1943 году Барвенковское выступление точно так же образовалось – Красная армия его создала,

– добавил он.

По его мнению, она полагала, что сумела захватить плацдарм. Поэтому немцы с танковой армией "срезали" Барвенковское выступление, окружили и разгромили достаточно большую группировку советских войск.

Так что ситуация очень напоминает сложившуюся сейчас.

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