Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, такие действия должны быть очень взвешенными.
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Что ВСУ будут делать с выступлением окупантов
Олег Жданов сообщил, что над Бахмутом нависло своеобразное северное выступление. Такое название он получил в кругу военных аналитиков и экспертов.
Судя по тому, что Генштаб не предпринимает попыток нанести такой фланговый удар, который бы "срезал" это выступление, я так понимаю, что сил и ресурсов, к сожалению, нет для нанесения такого удара,
– рассказал он.
По его мнению, украинской стороне в первую очередь важно выстоять перед врагом в оборонной операции.
К тому же важно не упустить те резервы, которые ВСУ готовят для весеннего контрнаступления.
"Сейчас уже понемногу начинают тянуть туда свежие резервы для удержания ситуации под контролем в районе Бахмута и этих северных и южных выступлений, возникших за Бахмутом", – подчеркнул Жданов.
По словам военного эксперта, это делается для своеобразного удержания коридора.
Олег Жданов объяснил, какие планы в ВСУ по выступлению над Бахмутом: смотрите видео
История повторяется
Олег Жданов отметил, что ситуация с северным выступлением в условиях войны с Россией имеет свою аналогию.
В 1943 году Барвенковское выступление точно так же образовалось – Красная армия его создала,
– добавил он.
По его мнению, она полагала, что сумела захватить плацдарм. Поэтому немцы с танковой армией "срезали" Барвенковское выступление, окружили и разгромили достаточно большую группировку советских войск.
Так что ситуация очень напоминает сложившуюся сейчас.
Ситуация на Донбассе: главное
- Полковник Роман Свитан сообщил, что центр города Бахмут сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины. Россияне вошли в город только на окраине с севера, востока и юга. Но там организованы оборонительные рубежи ВСУ.
- Около Славянска россияне попали в ловушку. Там какие-либо действия россиян будут им не на пользу, движение на Славянск – усугубит ситуацию, движение на Бахмут тоже усугубит ситуацию и даже уход обратно на стартовую позицию так же ухудшит их положение, ведь открывает фланги стоящим рядом группам.
- Чтобы россиянам начать сейчас повторное наступление на город Угледар им необходимо восстановиться. Враг там несёт большие потери, как в личном составе, так и в технической составляющей. Почти полностью уничтожена 155-я и 40-я бригада.