Члены Ставки рассмотрели ход оборонной операции на Бахмутском направлении. Все согласились, что нужно и дальше удерживать и защищать Бахмут.

Важно Затем потери будут больше: офицер штурмовой бригады объяснил, почему ВСУ не уходят из Бахмута

Все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмута,

– говорится в сообщении ОП.

Другие темы на заседании Ставки

Собравшиеся заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ и командующих оперативно-стратегических группировок войск о ситуации на фронте.

Также на заседании было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой.

Обсуждали темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров и их распределение по группировкам.

К заседанию Ставки приняли участие глава Офиса Президента Андрей Ермак, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмигаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие направлений и члены правительства.

Какая ситуация в Бахмуте: последние новости

Наиболее интенсивные бои идут на Бахмутском направлении уже не первый месяц. Россия бросает существенные силы на захват города, однако ВСУ контролируют ситуацию. Например, спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый рассказывал, что враг пытается сосредоточить лучше подготовленные группы ЧВК "Вагнера" и прорвать оборону украинских защитников.

Россияне используют волновые атаки и обстреливают город, пытаясь взять под контроль логистические сообщения.

Не останавливают агрессора даже безумные потери. В районе Бахмута оккупанты ежесуточно теряют около одного батальона живой силы. Кстати, военный эксперт и полковник ВСУ Роман Свитан объяснял, что защитника нужно удерживать Бахмут именно потому, что он плацдарм для освобождения россиян. Более того, город является "кирпиччиком" в обороне на Донбассе. Оно держит линию фронта от Авдеевки до Северска и Белогоровки.