Так, россияне тратят огромные средства по подобные вбросы разных медиа. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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ИПСО России о целесообразности обороны Бахмута

Захватчики стремятся "раскачать" ситуацию, причем даже не в Украине, а в мире. Таким образом, заставить партнеров сомневаться в наших способностях, возможностях и правильности принятия решений.

Так что нужно и дальше удерживать единый фронт против информационных войн России. Ведь она уже десятилетиями занимается разными информационно психологическими спецоперациями.

"Держим строй, не прогибаемся. А партнеры точно помогут нам", – подчеркнул военный эксперт.

Бахмут является одним из "столпов" обороны Украины

Свитан подчеркнул, что Бахмут является "кирпичом" в обороне на Донбассе. Он держит линию фронта от Авдеевки до Северска и Белогоровки. Отход от города может обрушить наш фронт, и тогда украинским защитникам придется переходить на другую линию, то есть отходить и подниматься на высоты.

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В то же время это может открыть для россиян возможность дальнейшего выхода на Константиновку, Дружковку, Часов Яр, а дальше – Славянск и Краматорск. Полковник ВСУ подчеркнул, что Бахмут является одним из "столпов" фронта, поэтому Украина будет удерживать его сколько сможет.

Впрочем, если будет необходимость отхода, наши воины отойдут в район Часова Яра. Но это приведет к ухудшению нашего положения и предоставит захватчикам определенное тактическое преимущество. Следовательно, решение нашего командования оставаться в Бахмуте и создать из города "черную дыру", в которую проваливаются россияне и исчезают – является правильным.

Более того, россияне сами попали в этот "информационный капкан". Им некуда деваться – приходится заходить в Бахмут и они попадают под огонь ССО, которые научены работать в городских условиях,

– отметил военный эксперт.

Он объяснил, что любая армия, наступающая в условиях города оказывается в невыгодном положении. Ведь в таких условиях обороняться гораздо легче и наступающие несут огромные потери. Так, в районе Бахмута оккупанты ежесуточно теряют около одного батальона живой силы.

Свитан о целесообразности обороны Бахмута: смотрите видео

Следовательно, если есть плацдарм, на котором ежесуточно можно уничтожать около батальона российских военных за сутки, то его выгодно удерживать.

"Учитывая эти 2 военных момента, где с одной стороны нельзя отходить, потому что это "кирпич" в нашей обороне на линии фронта, а с другой – плацдарм для уничтожения россиян, однозначно правильным было решение его удерживать", – подытожил полковник ВСУ.