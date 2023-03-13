С начала полномасштабного вторжения враг потерял 159 800 солдат. Однако Генштаб сообщает, что подсчет усложнен из-за интенсивности боев.

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Потери россиян в технике

  • танков – 3474 (+8);
  • боевых бронированных машин – 6774 (+5);
  • артиллерийских систем – 2503 (+16);
  • РСЗО – 493 (+0);
  • средств ПВО – 259 (+0);
  • самолетов – 304 (+0);
  • вертолетов – 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2109 (+1);
  • крылатых ракет – 907 (+0);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5354 (+6);
  • специальной техники – 251 (+9).


Потери россиян в личном составе и технике 13 марта

Враг теряет личный состав в Бахмуте

Россияне в Бахмуте ежесуточно теряют сотни единиц личного состава. Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявил, что только 12 марта Россия потеряла в Бахмуте 239 оккупантов, еще 293 – ранены. Кроме того, на этом направлении украинские защитники подбили 2 вражеских танка Т-72 и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал одно фото из Бахмута – там поле усеяно трупами россиян. Только на небольшом кусочке было 60 – 70 погибших.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что Россия потеряла в Бахмуте такое количество группировок, которого хватило бы на стратегическую наступательную операцию. То есть россияне могли бы их использовать для повторного наступления на Киев. Ведь речь идет о 50 тысячах захватчиков – убитых или раненых, 200 танках – уничтоженных.