С начала полномасштабного вторжения враг потерял 159 800 солдат. Однако Генштаб сообщает, что подсчет усложнен из-за интенсивности боев.

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Потери россиян в технике

танков – 3474 (+8);

боевых бронированных машин – 6774 (+5);

артиллерийских систем – 2503 (+16);

РСЗО – 493 (+0);

средств ПВО – 259 (+0);

самолетов – 304 (+0);

вертолетов – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2109 (+1);

крылатых ракет – 907 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5354 (+6);

специальной техники – 251 (+9).



Потери россиян в личном составе и технике 13 марта

Враг теряет личный состав в Бахмуте

Россияне в Бахмуте ежесуточно теряют сотни единиц личного состава. Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявил, что только 12 марта Россия потеряла в Бахмуте 239 оккупантов, еще 293 – ранены. Кроме того, на этом направлении украинские защитники подбили 2 вражеских танка Т-72 и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал одно фото из Бахмута – там поле усеяно трупами россиян. Только на небольшом кусочке было 60 – 70 погибших.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что Россия потеряла в Бахмуте такое количество группировок, которого хватило бы на стратегическую наступательную операцию. То есть россияне могли бы их использовать для повторного наступления на Киев. Ведь речь идет о 50 тысячах захватчиков – убитых или раненых, 200 танках – уничтоженных.