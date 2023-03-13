Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 159 800 солдатів. Проте Генштаб повідомляє, що підрахунок ускладнений через інтенсивність боїв.

Дивіться також Без шансів на виживання: чому Росія згорить до осені

Втрати росіян у техніці

танків – 3474 (+8);

бойових броньованих машин – 6774 (+5);

артилерійських систем – 2503 (+16);

РСЗВ – 493 (+0);

засоби ППО – 259 (+0);

літаків – 304 (+0);

гелікоптерів – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1);

крилаті ракети – 907 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6);

спеціальна техніка – 251 (+9).



Втрати росіян в особовому складі та техніці 13 березня

Ворог втрачає особовий склад у Бахмуті

Росіяни у Бахмуті щодоби втрачають сотні одиниць особового складу. Речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий заявив, що тільки 12 березня Росія втратила у Бахмуті 239 окупантів, ще 293 – поранені. Окрім того, на цьому напрямку українські захисники підбили 2 ворожі танки Т-72 та знищили зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Глава Офісу Президента Андрія Єрмак показав одне фото з Бахмута – там поле всіяне трупами росіян. Тільки на невеликому шматочку було 60 – 70 загиблих.

Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що Росія втратила у Бахмуті таку кількість угрупувань, якої б вистачило на стратегічну наступальну операцію. Тобто росіяни могли б їх використати для повторного наступу на Київ. Адже мовиться про 50 тисяч загарбників – вбитих або поранених, 200 танків – знищених.