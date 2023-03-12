Глава Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграмі оприлюднив фото поля бою біля Бахмута

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На кадрах видно десятки тіл російських загарбників, які ніхто не збирається забирати. У мережі вже заявили, що лише на одному цьому знімку нарахували 60 – 70 ліквідованих окупантів.

Зі свого боку, представник східного угруповання військ ЗСУ Череватий заявив, що росіяни за добу втратили понад півтисячі солдатів у районі Бахмута.

Цікаво! Справи "другої армії світу" йдуть дедалі гірше. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що країна-терористка вже вичерпує запаси озброєння, які накопичувала упродовж десятиліть.



Поле під Бахмутом, всіяне трупами окупантів / Фото телеграм Андрія Єрмака

Наскільки важливою є оборона Бахмута

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українці навіть уявити собі не можуть, яка буде користь від оборони Бахмута вже у найближчому майбутньому. Щодня там ліквідовують багато окупантів. Наразі бої тривають на околицях та у деяких місцях усередині Бахмута. Українські герої продовжують обороняти Бахмут від загарбників.

Ви навіть не можете уявити, наскільки це буде нам корисно, для країни та нашої армії в найближчому майбутньому. Там перелопачується величезна кількість мерзоти, яка увірвалася на нашу територію,

– наголосив Данілов.

У Бахмуті все всипано трупами росіян. Їх ніхто не забирає, бо "двохсоті" країні-терористці не потрібні.

Додамо, що лише упродовж доби, 10 березня, воїни ЗСУ ліквідували 1 010 окупантів. Українські захисники фактично повністю знищили ПВК "Вагнера".