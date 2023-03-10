Відповідну заяву зробив Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ – в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Зокрема, про це свідчать останні заяви Євгенія Прігожина.

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Він має конфлікт з російським командуванням. Раніше Прігожин та його терористи ображали Валєрія Гєрасімова та військове керівництво.

Природно, що у них є якісь тертя та небажання допомагати Прігожину. А Прігожин навпаки хоче стати вагомою фігурою, яка впливає на прийняття процесів у Росії. Доблесть та майстерність ЗСУ, яка фактично знищила угрупування "Вагнера",

– мовиться у повідомленні.

Череватий наголосив, що окупанти зазнали суттєвих втрат. Більша частина вагнерівців вже полягла на Бахмутському напрямку. Безславна історія терористів закінчується.

Ворогу завдають колосальних втрат