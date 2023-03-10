Відповідну заяву зробив Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ – в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Зокрема, про це свідчать останні заяви Євгенія Прігожина.
Зверніть увагу Позаду колони – окупант з автоматом: росіяни почали виводити цивільних з Бахмута
Він має конфлікт з російським командуванням. Раніше Прігожин та його терористи ображали Валєрія Гєрасімова та військове керівництво.
Природно, що у них є якісь тертя та небажання допомагати Прігожину. А Прігожин навпаки хоче стати вагомою фігурою, яка впливає на прийняття процесів у Росії. Доблесть та майстерність ЗСУ, яка фактично знищила угрупування "Вагнера",
– мовиться у повідомленні.
Череватий наголосив, що окупанти зазнали суттєвих втрат. Більша частина вагнерівців вже полягла на Бахмутському напрямку. Безславна історія терористів закінчується.
Ворогу завдають колосальних втрат
- Станом на 10 березня українські захисники знищили вже 156 990 окупантів. Генштаб ЗСУ повідомив, що лише упродовж доби "пакетизувати" вдалося 870 загарбників.
- Михайло Подоляк розповів: втрати Росії під Бахмутом – у 5 – 7 разів більші, ніж в України.