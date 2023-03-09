Пресслужба Пригожина опублікувала його коментар пропагандистів, в якому він скаржився на те, що ситуація з боєприпасами не змінилася, пише 24 Канал. В цілому вагнерівцям нібито далі не дають боєприпаси.
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Пригожин заявив про зміну ситуації з боєприпасами
Все ж Пригожин визнав, що зміни таки є. Зокрема, замість постачання всіх типів основних снарядів, він отримав відключення каналів спеціального зв'язку.
Але зміни справді є. Для того, щоб я перестав просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку у всіх офісах, у всіх підрозділах. Ще важливий момент, який зробили, — це заблокували всі перепустки до всіх відомств, які мають приймати рішення. Не буду їх називати, щоб у жодному разі не дискредитувати,
– сказав "кухар Путіна".
Також він додав, що єдиним варіантом для нього тепер залишається звернення до пропагандистських ЗМІ, щоб покращити ситуацію із боєприпасами.
Пригожин скаржиться через дефіцит боєприпасів
- Відомо, що наближений до Владіміра Путіна Пригожин протистоїть російському Міноборони, зокрема його главі Сергєю Шойгу. Пригожин намагається завоювати довіру Путіна, заявляючи про "успіхи" на Бахмутському напряму, де воюють вагнерівці.
- Водночас Пригожин і його найманці постійно критикують Шойгу, а також командувача окупаційних військ Росії Валєрія Герасимова. У мережі було відео, як вагнерівці лаються на адресу Герасимова.
- Пригожин неодноразово скаржився на дефіцит боєприпасів. Він публікував світлину з вбитими вагнерівцями, які, за його словами, загинули якраз через відсутність боєприпасів.
- В Інституті з вивчення війни вважають, що Пригожин може повторити долю російського терориста Ігоря Гіркіна. За словами експертів, один з проявів цього саме перекриття незалежного доступу до артилерійських снарядів і важкого озброєння.
- Аналітики вважають, що ПВК "Вагнера" не може бути зовсім без артилерійських снарядів. Вони припускають, що допомогу найманцям надають звичайні російські сили, які підтримують Пригожина.