Пресслужба Пригожина опублікувала його коментар пропагандистів, в якому він скаржився на те, що ситуація з боєприпасами не змінилася, пише 24 Канал. В цілому вагнерівцям нібито далі не дають боєприпаси.

Дивіться також Для терору Санкт-Петербурга: Пригожин перекинув у Росію з фронту сотню бійців

Пригожин заявив про зміну ситуації з боєприпасами

Все ж Пригожин визнав, що зміни таки є. Зокрема, замість постачання всіх типів основних снарядів, він отримав відключення каналів спеціального зв'язку.

Але зміни справді є. Для того, щоб я перестав просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку у всіх офісах, у всіх підрозділах. Ще важливий момент, який зробили, — це заблокували всі перепустки до всіх відомств, які мають приймати рішення. Не буду їх називати, щоб у жодному разі не дискредитувати,

– сказав "кухар Путіна".

Також він додав, що єдиним варіантом для нього тепер залишається звернення до пропагандистських ЗМІ, щоб покращити ситуацію із боєприпасами.

Пригожин скаржиться через дефіцит боєприпасів