За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, на початку березня, ще коли путінський кухар не оголошував про наміри провести мітинг та скинути губернатора Санкт-Петербурга, за його наказом у місто з фронту вже рухалися від 100 до 130 бойовиків. Зрозуміло, що перевозили вагнерівців зовсім не офіційно та зі зброєю.

Дивіться також Чому Пригожин потрапив у немилість Путіна: політтехнолог назвав головну причину

Бандформування Пригожина, яке наразі перебуває у столиці Північно-Західного федерального округу, оснащене автоматами, кулеметами, гранатометами та навіть вогнеметами "Джміль".

Кривава помста за знищення надій

Судячи з усього, наміри Євгена Пригожина так чи інакше заволодіти Санкт-Петербургом та й загалом цим регіоном, сформувалися у конкретний план. При цьому про якесь фізичне захоплення контролю над містом та оголошення себе місцевим князьком не йдеться.

Нам відомо про давній конфлікт за владу та вплив між Пригожиним та Бегловим. Судячи з усього, зрозумівши, що місце міністра оборони є для нього недосяжним, головний вагнерівець вирішив зосередився на боротьбі за контроль над Санкт-Петербургом. Тим паче, що про такі амбіції він говорить вже не один рік. Нам відомо про конкретні плани воєнного злочинця, але нехай вони стануть сюрпризом для ФСБшників. Анонсуємо лише для місцевих жителів без чітких подробиць,

– зазначили працівники українських спецслужб.

Ймовірно, власник групи "Вагнера" хоче здійснити кулуарний переворот, тероризуючи губернатора Олександра Беглова та його кураторів із Кремля. Для цього Пригожину достатньо всього лише організувати кілька більш-менш масштабних мітингів-протестів проти посадовця, а також провести низку інформаційних атак через підконтрольні собі ЗМІ.

Втім, звісно, головним козирем боротьби з Бегловим будуть саме озброєні бойовики. Вони можуть всього лише за кілька годин влаштувати у великому місті суцільний кривавий терор – грабувати банки, скоювати теракти, влаштовувати розбірки з місцевим криміналітетом, а також виконувати вбивства на замовлення свого власника.

Згідно із задумом опального кухаря Путіна, розгул бандитизму продемонструє Москві, що Беглов не здатен вирішити проблему, а місцеві силовики аж ніяк при цьому не опанують ситуацію. Адже російські поліцейські та росгвардійці здатні лише на зґвалтування та побиття мітингарів, а ефективно протидіяти підготовленій та озброєній структурі аж ніяк не зможуть.

При цьому проводити контртерористичну операцію у Кремлі навряд наважуться. Адже вся боєздатна армія перебуває в Україні, а ніяк не підготовлені мобілізовані на вулицях Санкт-Петербурга лише більше занурять місто у хаос. Та й взагалі напряму пов'язувати діяльність невідомих бойовиків із Пригожиним у Путіна ніхто не буде, оскільки це означатиме не тільки визнання того, що сам диктатор виростив цього дракона, але й те, що він не здатен втримати його під контролем.

Розуміючи все це, власник кишенькової армії й насправді може вдастися до подібних дій, навіть із урахуванням того, що це є своєрідним стрибком проти самого бункерного фюрера. Для Путіна так чи інакше Санкт-Петербург є сакральним містом, де він починав свою бандитсько-політичну діяльність. Однак і протидіяти Пригожину 70-річний правитель із комплексом Гітлера аж ніяк не зможе. Хіба що віддасть йому контроль над Північно-Західним округом та платитиме данину як Кадирову.

"Вагнери" знищені лише в Україні

Зрозуміло, що у разі якогось силового протистояння бандою з кількох сотень осіб тероризувати місто довгий час так чи інакше не вдасться. Але й не треба вважати, що ці злочинці – це єдиний козир Пригожина. Звісно, йому ніхто не дасть можливості вивести всі свої підрозділи з українських фронтів, однак по всій Росії у власника групи "Вагнера" є щонайменше кілька тисяч відданих найманців.

Крім того, наразі у різних містах Росії представники "приватної компанії" вербують чоловіків зовсім не для участі у боях на Донбасі, а для діяльності всередині Росії.

Не треба забувати, що хоч угруповання "вагнерівців" і практично повністю знищені в Україні, у Пригожина є джокер у рукаві – його підрозділи, які перебувають в Африці. Воєнний злочинець не виводив з Конго, Малі та ЦАР декілька тисяч по-справжньому навчених бойовиків. То ж вони й досі вконують там завдання з підтримки повстанців чи контролю за рудниками, що дає кухарю Путіна чималі доходи. Саме за ці гроші він може і створювати нові угруповання, і фінансувати старі.

То ж хоч Пригожин хоч і потрапив у немилість, він досі залишається впливовою у Росії персоною, яка цілком здатна створити багато проблем режиму, що вже неабияк хитається.