Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Наразі ж, за його словами, Пригожин возить із собою представників власних медіа, намагаючись створити певну "картинку" довкола себе.

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Що Пригожин пообіцяв Путіну

Тизенгаузен зазначив, що Пригожин з самого початку "продав" ідею, що його ПВК, якщо її "роздути" до 50 – 100 тисяч осіб, стане нормальною боєздатною армією та воюватиме набагато краще за регулярну.

Я думаю, що Пригожин "продав" цю ідею і влітку він вийшов та сказав, що регулярна армія взагалі ніяк воює,

– сказав політтехнолог.

За його словами, ватажок ПВК "Вагнера" натомість вирішив показати, як треба воювати, та пообіцяв взяти Бахмут.

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Пригожин не виправдав сподівань

Однак, зауважив політтехнолог, Пригожин так і не захопив Бахмут, і восени йому дозволили ще набрати людей до своєї ПВК, зокрема, завербувати 50 тисяч зеків.

Зараз, за його словами, із них залишилося близько 7 чи 10 тисяч. Ніхто більше туди не хоче йти, тому що серед ув'язнених інформація швидко поширюється.

Тобто Пригожин не виправдав покладені на нього сподівання,

– наголосив Тизенгаузен.

Тому, додав він, Пригожину сказали "до побачення" та прибрали його з інформаційних зведень, а керувати став Шойгу. Однак ватажок ПВК "Вагнера" теж не тупий, він ще кілька років тому завів велику кількість медіа та телеграм-каналів, а зараз із ним їздять політтехнологи і створюють відповідну "картинку".

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