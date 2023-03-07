Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Наразі ж, за його словами, Пригожин возить із собою представників власних медіа, намагаючись створити певну "картинку" довкола себе.
Читайте також У ряди вагнерівців набирають вже й пацієнтів психоневрологічних диспансерів, – ЗМІ
Що Пригожин пообіцяв Путіну
Тизенгаузен зазначив, що Пригожин з самого початку "продав" ідею, що його ПВК, якщо її "роздути" до 50 – 100 тисяч осіб, стане нормальною боєздатною армією та воюватиме набагато краще за регулярну.
Я думаю, що Пригожин "продав" цю ідею і влітку він вийшов та сказав, що регулярна армія взагалі ніяк воює,
– сказав політтехнолог.
За його словами, ватажок ПВК "Вагнера" натомість вирішив показати, як треба воювати, та пообіцяв взяти Бахмут.
Тизенгаузен сказав, чому Пригожин потрапив у немилість Путіна: дивіться відео
Пригожин не виправдав сподівань
Однак, зауважив політтехнолог, Пригожин так і не захопив Бахмут, і восени йому дозволили ще набрати людей до своєї ПВК, зокрема, завербувати 50 тисяч зеків.
Зараз, за його словами, із них залишилося близько 7 чи 10 тисяч. Ніхто більше туди не хоче йти, тому що серед ув'язнених інформація швидко поширюється.
Тобто Пригожин не виправдав покладені на нього сподівання,
– наголосив Тизенгаузен.
Тому, додав він, Пригожину сказали "до побачення" та прибрали його з інформаційних зведень, а керувати став Шойгу. Однак ватажок ПВК "Вагнера" теж не тупий, він ще кілька років тому завів велику кількість медіа та телеграм-каналів, а зараз із ним їздять політтехнологи і створюють відповідну "картинку".
Більше про Пригожина та конфлікти в Росії
- До початку повномасштабного вторгнення ПВК "Вагнера" була "елітним" батальйоном, однак зараз вона майже повністю складається із зеків. І битва за Бахмут, на думку західних аналітиків, має всі шанси забрати у Росії в недалекій перспективі ці "потужності" – в особі вагнерівців.
- Засновник російської приватної компанії "Вагнера" Євгєній Пригожин укотре публічно вступив у конфлікт з міноборони Росії через припинення постачання боєприпасів його найманцям. Він звинуватив командування в тому, що воно прикрило вагнерівцям постачання снарядів і через це його бійці зазнають величезних втрат.
- У Росії загострюються внутрішньополітичні конфлікти. Зокрема, очільник ПВК "Вагнера" Пригожин вже збирає людей на мітинг проти губернатора Санкт-Петербурга. Він закликає росіян вийти на протести 8 березня та "скинути" губернатора.