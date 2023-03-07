Важливо, що до початку повномасштабного вторгнення приватна військова компанія "Вагнера" була "елітним" батальйоном, однак зараз вона майже повністю складається зі зеків. І битва за Бахмут, на думку експертів, має всі шанси забрати у Росії в недалекій перспективі ці "потужності" – в особі вагнерівців.

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ЗСУ позбавлять Росію її найдієвіших сил

Слід сказати, були вже прецеденти, коли російське командування розуміло, що атаки вагнерівців зовсім неуспішні та міністерство оборони Росії змушене було залучати до бою частини своїх "елітних" повітряно-десантних військ. Очевидно, це не є разовим симптомом, а – тенденцією, – отже, Путін скоро залишиться без підтримки батальйону Пригожина.

Битва за Бахмут може, по суті, серйозно деградувати найкращі сили групи "Вагнера", позбавивши Росію деяких з її сильних підрозділів військових, що можуть заміняти ударні групи регулярних військ,

– йдеться в аналізі ISW.

Окрім того, там зазначено, що ватажок найманців Пригожин, ймовірно, побоюється, що втрачає сотні своїх бійців щодня. Власне, він днями зробив декілька заяв, натякнувши, що міноборони Росії збирається вести битву за Бахмут до останнього вагнерівця, і йому це не дуже подобається.

Зверніть увагу! Останніми тижнями Пригожин намагається ліпити зі себе "найбільшого мученика", на думку аналітиків, та в російському інформаційному просторі неодноразово озвучує наративи стосовно того, що "для нього єдиного" не байдужа доля Бахмута. Заради цього він навіть вступає у відкриту конфронтацію з оборонним відомством Росії, стверджуючи, що Шойгу не хоче відправляти його батальйону боєприпаси.

Знищення "Вагнера": які це матиме наслідки

Як зазначають експерти, ліквідація Збройними Силами "елітних" бойових сил "Вагнера" матиме позитивні наслідки для України не лише на Бахмутському напрямку. Варто сказати, що за рік війни Пригожин наростив свій вплив в Росії, відкрив центри завербовування людей у свій батальйон та загалом стає все більш помітним в інформаційному просторі.

Повне позбавлення його головного військового ресурсу, як пишуть фахівці, матиме позитивні наслідки в довгостроковій перспективі.

Серйозна деградація або знищення елітних бойових сил "Вагнера" матиме позитивні наслідки за межами поля бою. Серйозна шкода репутації Пригожина була б важливим досягненням з погляду довгострокових перспектив. Це як в інтересах США, так і в інтересах України,

– мовиться у звіті Інституту вивчення війни.

Згадаємо до цієї теми нещодавні бідкання Євгенія Пригожина стосовно ситуації в Бахмуті. Звертаючись до міноборони Росії та Путіна, він прямо заявляв, що українська армія до останнього триматиме оборону за Бахмут, а його найманці "бідні, нещасні, голі та босі – воюють без нічого".

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Потрібно ствердити, що – справді, в Збройних Силах неодноразово заявляли про наміри тримати оборону Бахмута та про неможливість відступу на цьому напрямку. До речі, це питання 6 березня на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорював президент Володимир Зеленський з генералами.