Важно, что до начала полномасштабного вторжения частная военная компания "Вагнера" была "элитным" батальоном, однако сейчас она почти полностью состоит из зеков. И битва за Бахмут, по мнению экспертов, имеет все шансы забрать у России в недалекой перспективе эти "мощности" – в лице вагнеровцев.

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ВСУ лишат Россию ее самых действенных сил

Следует сказать, были уже прецеденты, когда российское командование понимало, что атаки вагнеровцев совсем неуспешны и Министерство обороны России вынуждено было привлекать в бой части своих "элитных" воздушно-десантных войск. Очевидно, это не разовый симптом, а тенденция, – значит, Путин скоро останется без поддержки батальона Пригожина.

Битва за Бахмут может, по сути, серьезно деградировать лучшие силы группы "Вагнера", лишив Россию некоторых из ее сильных военных подразделений, которые могут заменять ударные группы регулярных войск,

– говорится в анализе ISW.

Кроме того, там отмечено, что главарь наемников Пригожин, вероятно, опасается, что теряет сотни своих бойцов каждый день. Собственно, он сделал несколько заявлений, намекнув, что Минобороны России собирается вести битву за Бахмут до последнего вагнеровца, и ему это не очень нравится.

Обратите внимание! В последние недели Пригожин пытается лепить из себя "величайшего мученика", по мнению аналитиков, и в российском информационном пространстве неоднократно озвучивает нарративы относительно того, что "ему единственному" не безразлична судьба Бахмута. Ради этого он даже вступает в открытую конфронтацию с оборонным ведомством России, утверждая, что Шойгу не желает отправлять его батальону боеприпасы.

Уничтожение "Вагнера": какие последствия это повлечет за собой

Как отмечают эксперты, ликвидация Вооруженными Силами "элитных" боевых сил "Вагнера" будет иметь положительные последствия для Украины не только на Бахмутском направлении. Стоит сказать, что за год войны Пригожин нарастил свое влияние в России, открыл центры вербовки людей в свой батальон и становится все более заметным в информационном пространстве.

Полное лишение его главного военного ресурса, как пишут специалисты, будет иметь положительные последствия в долгосрочной перспективе.

Серьезная деградация или уничтожение элитных боевых сил "Вагнера" будет иметь положительные последствия за пределами поля боя. Серьезный вред репутации Пригожина был важным достижением с точки зрения долгосрочных перспектив. Это как в интересах США, так и в интересах Украины,

– говорится в отчете Института изучения войны.

Вспомним к этой теме недавнее нытье Евгения Пригожина из-за ситуации в Бахмуте. Обращаясь к Минобороны России и Путину, он прямо заявлял, что украинская армия до последнего будет держать оборону Бахмута, а его наемники "бедные, несчастные, голые и босые – воюют без ничего".

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Необходимо подтвердить, что, действительно, в Вооруженных Силах неоднократно заявляли о намерениях держать оборону Бахмута и о невозможности отступления на этом направлении. Кстати, этот вопрос 6 марта на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсуждал президент Владимир Зеленский с генералами.