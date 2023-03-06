Во время нее тема Бахмута стала основополагающей. Так, Президент Украины заслушал особый доклад по ситуации в Бахмуте и вокруг города.

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Есть много дезинформационных сообщений

Во время Ставки докладывали Главнокомандующий, командующие и разведка. Так что в своем вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал некоторые детали с заседания. При этом он подчеркнул, что хочет быть откровенным в таких темах, и отметил дезинформацию.

Бывает, к сожалению, много разных дезинформационных сообщений от тех, кто даже слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне, но что-то там утверждает о каких-то решениях по вопросам обороны,

– сказал он.

Президент подчеркнул, что общество должно понимать правдивый смысл оборонных операций Украины.

Рассматривали вопросы развития событий в Бахмуте

Во время Ставки Владимир Зеленский прямо задал вопрос и командующему стратегической группировкой войск "Хортица" генералу Сырскому, и Главнокомандующему ВСУ Залужному о том, какой они видят дальше оборонительную операцию на Бахмутском направлении.

Нужно было услышать мнение командования, отойти ли из города, или продолжать оборону и усиливаться в Бахмуте.

Оба генерала ответили не отходить и усиливаться. Эта позиция была единогласно поддержана Ставкой, других позиций не было,

– сказал Владимир Зеленский.

Следовательно, президент приказал Залужному найти соответствующие силы, чтобы помочь военным Украины в Бахмуте.

"Нет такой части Украины, чтобы сказать, что от нее якобы можно отказаться. Нет такого украинского окопа, в котором стойкость и героизм наших бойцов были бы не ценными", – подытожил Зеленский.

Что происходит вблизи Бахмута: коротко