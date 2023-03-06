Украинские военные не ушли из Бахмута. Город до сих пор находится под контролем ВСУ.

Важно Что бы дальше ни было с Бахмутом, у России уже вряд ли будут силы продолжать наступление дальше, – ISW

ВСУ ведут адские бои с врагом

Бесстрашные танкисты 93-й бригады Холодный Яр выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять их укрытия. Украинская артиллерия точно бьет по скоплению окупантов, а пехота выгрызает каждый метр города в контактных боях.

Внимание, нецензурная лексика! Как наши защитники обороняют город: смотрите видео 18+

На кадрах видно, что от города не осталось живого места: все дома уничтожены и сожжены. Наши защитники ежедневно прилагают титанические усилия, чтобы дать отпор оккупантам.

К счастью, их старания не обходятся даром: воины показали кадры с дрона, где среди украинских лесов и полей лежат убитые захватчики.

Что происходит в городе

По словам обороняющего город украинского пограничника, российские оккупанты пытаются продавить фланги украинской обороны. По словам военного, россияне с самого утра обстреливают Бахмут. Оккупанты в основном осуществляют атаки из минометов и артиллерии.

"Пытаются продавить наши фланги, но Госпогранслужба совместно со своими побратимами стоит несокрушимо на своих позициях. Мы делаем все, чтобы враг не зашел в город", – сказал боец.

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