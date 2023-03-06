Українські військові не пішли з Бахмута. Місто досі перебуває під контролем ЗСУ.

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ЗСУ ведуть пекельні бої з ворогом

Безстрашні танкісти 93-ї бригади Холодний Яр виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти їхні укриття. Українська артилерія точно б'є по скупченню окупантів, а піхота вигризає кожен метр міста у контактних боях.

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На кадрах видно, що від міста не залишилось живого місця: усі будинки – знищені та спалені. Наші захисники щодня докладають титанічних зусиль, аби дати відсіч окупантам.

На щастя, їхні старання не обходяться даром: воїни показали кадри з дрона, де посеред українських лісів та полів лежать вбиті загарбники.

Що коїться в місті

За словами українського прикордонника, який обороняє місто, російські окупанти намагаються продавити фланги української оборони. За словами військового, росіяни із самого ранку обстрілюють Бахмут. Окупанти здебільшого здійснюють атаки з мінометів та артилерії.

"Намагаються продавити наші фланги, але Держприкордонслужба спільно зі своїми побратимами стоїть незламно на своїх позиціях. Ми робимо все, щоб ворог не зайшов у місто", – сказав боєць.

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