Саме цим маршрутом Україна здійснює майже все постачання міста. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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Логістика на Бахмутському напрямку є, але вкрай складна

Відстань між крайніми позиціями ворога на півночі та на півдні Бахмута становить близько 5 кілометрів. Тобто фактично є лише 5-кілометрове "вікно" через яке завозять майже все – боєкомплект, їжу та питну воду. Окрім того, туди треба перекидати новий особовий склад, а також вивозити поранених з міста.

Це все здійснюється у межах цього п'ятикілометрового широкого "вікна". Окрім того, майже за відсутності великих серйозних доріг,

– зауважив Дикий.

За його словами, наразі логістика зберігається, але є вкрай складною. Вона здійснюється через територію, яка повністю прострілюється окупантами. А також другорядними ґрунтовими дорогами, що уповільнює та ускладнює всі ці транспортні перевезення.

"Саме це є найслабкішим місцем оборони Бахмута. Гарнізон тримається абсолютно героїчно та професійно", – підкреслив екскомандир роти батальйону "Айдар".

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Які бої стануть вирішальними для Бахмута

Збройні Сили розумно тримають оборону Бахмута й втрати ворога в рази перевищують наші. Втім, це все можливо поки зберігається це "вікно" на заході міста. Окупанти також це розуміють, тому кидають основні сили на те, щоб звузити цей логістичний маршрут і за можливості остаточно його перебити.

Фактично доля Бахмута вирішиться не в самому місті. Вона вирішиться за містом – там, де йдуть бої за траси,

– припустив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Він зауважив, що північна траса фактично безнадійно перебита. Загарбники закріпилися там на панівних висотах вже тривалий час і вибити їх звідти є складним завданням. Однак шанси ще є на півдні Бахмута. Ворог прострілює цю дорогу, але ще не перейшов її. Отже, є можливість відтиснути росіян від південної траси.

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У такому разі український гарнізон може триматися скільки завгодно, оскільки буде нормальне транспортне сполучення.

"Якщо ж навпаки – ворогові вдасться перетнути трасу і закріпитися за нею, наприклад, в районі Часового Яру, тоді логістика стане майже неможливою і в цій ситуації, найімовірніше, буде доцільно переходити на іншу лінію оборони. Фактично в Бахмуті йде бій за кожен будинок, але вирішальними й принциповими стануть бої за дороги", – сказав Дикий.