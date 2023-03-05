Мовиться про трасу Бахмут – Костянтинівка. Про це розповів заступник командувача Національної гвардії України, старшина батальйону ВО "Свобода" Володимир Назаренко.
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Що відбувається поблизу траси
За його словами, обстановка навколо Бахмута та його околицях дуже схожа на пекло. Проте сама траса Бахмут-Костянтинівка, яка є важливою, зокрема, для постачання в місто, контролюється військовими України.
Збройні Сили України утримують трасу Бахмут-Костянтинівка, вона досить стабільна,
– підкреслив Володимир Назаренко.
Росіяни ж постійно напирають. Вони шукають слабкі місця в українській обороні та боєм намагаються відтягнути сили українських захисників. Також вони комбінують різні методи і тактики, однак зазнають невдачі.
Натомість українські військові тримають оборону та, за словами Назаренко, жодних "тактичних змін" з українського боку не було.
Чи можливий вихід з міста ЗСУ
Попри зусилля окупантів, заступник командувача Нацгвардії відкинув припущення про можливий вихід українців з міста.
Відводу немає. Навпаки, приходять якісь нові резерви як підкріплення, щоб тримати оборону. Весь район бойових дій знаходиться під хаотичним обстрілом, але сполучення з містом є, є маршрути, які не перекриті,
– сказав він.
Назаренко наголосив, що у місті сьогодні "кожен день здається вічністю" і вже важко порахувати "скільки місяців міцно тримався Бахмут". "Але вони не можуть захопити місто", – підсумував старшина батальйону ВО "Свобода".
Що відбувається у Бахмуті та поблизу нього: останні новини
- Думку про те, що загарбники навряд чи зможуть оточити Бахмут найближчим часом, поділяє й полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан. Він підкреслює, що не варто навіть допускати можливості пробиття лінії оборони України та виходу росіян на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
- Ба більше, речник Східного угрупування військ Сергій Череватий наголосив, що відступати від Бахмута українські захисники не планують. Масового відведення українських військ із міста немає, натомість тривають планові ротації.
- За даними Інституту з вивчення війни, росіяни у Бахмуті мають позиційну перевагу, однак попри старання не можуть досягнути бажаного результату.
- Як повідомили у Генштабі, за останню добу на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки в районах семи населених пунктів. А загалом на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках відбили понад 130 атак.