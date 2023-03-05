Речь идет о трассе Бахмут – Константиновка. Об этом рассказал заместитель командующего Национальной гвардией Украины, старшина батальона ВО "Свобода" Владимир Назаренко.

Достойно внимания Город несгибаемости: почему битва за Бахмут является решающей для контроля Украины над Донбассом

Что происходит вблизи трассы

По его словам, обстановка вокруг Бахмута и его окрестностях очень похожа на ад. Однако сама трасса Бахмут-Константиновка, которая важна, в частности, для поставки в город, контролируется военными Украины.

Вооруженные Силы Украины удерживают трассу Бахмут-Константиновка, она достаточно стабильна,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Россияне постоянно напирают. Они ищут слабые места в украинской обороне, и боем пытаются оттянуть силы украинских защитников. Также они комбинируют разные методы и тактики, однако терпят неудачу.

Однако украинские военные держат оборону и, по словам Назаренко, никаких "тактических изменений" с украинской стороны не было.

Возможен ли выход из города ВСУ

Несмотря на усилия окупантов, заместитель командующего Нацгвардией отверг предположение о возможном выходе украинцев из города.

Отвода нет. Напротив, приходят какие-то новые резервы в качестве подкрепления, чтобы держать оборону. Весь район боевых действий находится под хаотическим обстрелом, но сообщение с городом есть, есть маршруты, которые не перекрыты,

– сказал он.

Назаренко подчеркнул, что в городе сегодня "каждый день кажется вечностью" и уже трудно посчитать "сколько месяцев крепко держался Бахмут". "Но они не могут захватить город", – подытожил старшина батальона ВО "Свобода".

Что происходит в Бахмуте и близ него: последние новости