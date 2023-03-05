Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне потратили много сил и средств, чтобы её пробить, но все там же и сгорели.
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Россия не сможет достичь своих целей
Роман Свитан отметил, что не стоит даже допускать возможность выхода россиян на административные границы Донецкой и Луганской областей. Военный эксперт рассказал, что в течение 8 лет Украина строила в этих областях линию обороны, которую невозможно преодолеть.
Она была специально сделана для того, чтобы ее нельзя было взять. Вот просто невозможно, ее невозможно пробить, потому что после одной линии – вторая, потом еще одна, есть система возврата. Именно такую линию сейчас строит Сергей Наев по северу страны вдоль границы с Россией.
– сказал Свитан.
Он рассказал, что эту линию обороны россияне пытались пробить с гораздо большим количеством сил и средств, но им не удалось этого добиться.
Россия не сможет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей: смотрите видео
"То стадо, которое сейчас есть в районе Донбасса, этот третий набор в одну и ту же часть просто не сможет ее пробить. Там нет никакого механизма, там все правильно рассчитано и построено", – отметил военный эксперт.
Полковник ВСУ считает, что для того, чтобы пробить эту линию, России необходимо готовиться минимум 10 лет, готовить новую технику, обучать людей и только потом начинать штурм.
"Они год бьются в эту стену, и они может еще полтора месяца в неё будут биться, а дальше мы уже начнем двигаться в обратную сторону. За этот месяц – полтора, сколько у них еще осталось, они сожгут остатки своих войск, которые у них еще остались об эту линию, – отметил Роман Свитан.
Ситуация на фронте: главное
- Россия усилила наступление на Бахмут и бросает много сил, чтобы его захватить. Из города выводят мотопехоту, а уничтожать россиян теперь будут ССО в городских застройках.
- Враг также сосредотачивает усилия для наступления на Купянском, Авдеевском, Лиманском и Шахтерском направлениях.
- За 3 марта 2023 года украинские защитники отбили более 150 атак.