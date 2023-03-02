Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 Канала рассказал, что ситуация в Бахмуте на грани критической.

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Что сейчас происходит в Бахмуте

По словам Олега Жданова, российским войскам удается продавливать нашу оборону – они продолжают давить от Ягодного на Бахмут, то есть заходят от северо-запада и пытаются запереть кольцо вокруг города.

Есть угроза оцепления нашего гарнизона в городе Бахмут. Также остаются попытки вытеснить наши силы с восточного берега реки Бахмутка. Мы еще продолжаем там удерживать какие-то позиции,

– сказал Олег Жданов.

Эксперт уточнил, что "давление колоссальное". Российских военных гонят в атаку волна за волной, подвозят склад на грузовиках, на которых увозят раненых и убитых. Это происходит конвейерно – непрерывно и круглосуточно.

Кроме того, враг усилил давление на юг города. Жданов уточнил, что ситуация там очень тяжелая.

Украина настроена удержать Бахмут

Олег Жданов напомнил, что во время Ставки президента было принято решение выделить Бахмуту дополнительный резерв войск, который зайдет в город и поможет обеспечить стабилизацию линию фронта.

Данных о том, что силы обороны будут покидать город – нет,

– уточнил военный эксперт.

На Авдеевском и Шахтерском направлении попытки наступления врага провалились. А возле Ясиноватой враждебная пропаганда выдает позиции 2014 года как свежо занятые.

Так что логично предположить, что единственный выход "успеха" для россиян – окружение Бахмута.

По Донбассу можно сделать следующий вывод. Критическая ситуация остается в Бахмуте. Враг пытается перерезать пути снабжения наших войск – то есть дороги, ведущие город и сделать невозможным передвижение по ним для достижения своей цели. В городских боях шансов у россиян нет, единственная возможность оккупировать Бахмут – оцепить его, ведь штурмовать в лоб у них не получается. Окружить цену жизни тысяч мобилизованных, они считают, что это возможно. Но мы постараемся их в этом проверить. Судя по настроению Генштаба и наших войск, я так понимаю, что Бахмут продолжают удерживать наши войска,

– сказал Жданов.