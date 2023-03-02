Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 Каналу розповів, що ситуація в Бахмуті на грані критичної.

До теми Вдале місце для оборони: військовий оглядач оцінив доцільність виходу з Бахмута

Що зараз відбувається в Бахмуті

За словами Олега Жданова, російським військам вдається протискати нашу оборону – вони продовжують тиснути від Ягідного на Бахмут, тобто заходять від північного заходу й намагаються замкнути кільце навколо міста.

Є загроза оточення нашого гарнізону у місті Бахмут. Також залишаються спроби витиснути наші сили зі східного берега річки Бахмутка. Ми ще продовжуємо там утримувати якісь позиції,

– сказав Олег Жданов.

Експерт уточнив, що "натиск колосальний". Російських військових женуть в атаку хвиля за хвилею, підвозять склад на вантажівках, на яких же відвозять поранених та вбитих. Це відбувається конвеєрно – безперервно та цілодобово.

Крім цього, ворог посилив тиск на південь міста. Жданов уточнив, що ситуація там дуже важка.

Україна налаштована втримати Бахмут

Олег Жданов нагадав, що під час Ставки президента було прийнято рішення виділити до Бахмуту додатковий резерв військ, який зайде в місто та допоможе забезпечити стабілізацію лінію фронту.

Даних про те, що сили оборони будуть покидати місто – немає,

– уточнив військовий експерт.

На Авдіївському та Шахтарському напрямку спроби наступу ворога провалилися. А біля Ясинуватої ворожа пропаганда видає позиції 2014 як свіжо зайняті.

Тож логічно припустити, що єдиний вихід "успіху" для росіян – оточення Бахмуту.

По Донбасу можна зробити наступний висновок. Критична ситуація залишається в Бахмуті. Ворог намагається перерізати шляхи постачання наших військ – тобто дороги, які ведуть місто і зробити неможливим пересування по них для досягнення своєї цілі. У міських боях шансів у росіян немає, єдина можливість окупувати Бахмут – оточити його, адже штурмувати в лоб у них не виходить. Оточити ціню життя тисяч мобілізованих вони вважають, що це можливо. Але ми постараємося їх у цьому розвірити. Судячи з настрою Генштабу та наших військ, я так розумію, що Бахмут продовжують утримувати наші війська,

– сказав Жданов.