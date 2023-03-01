Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що оборона ЗСУ в Бахмуті перебуває на достатньо високому рівні.
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ЗСУ тримають оборону в Бахмуті
Коваленко наголосив, що лише Генштаб ЗСУ має максимально повну інформацію та може робити з неї висновки для ухвалення тих чи інших рішень. Якщо ж подивитися на загальну ситуацію на цьому плацдармі, то наразі немає доцільності виведення наших військ із міста.
По-перше, за його словами, оборона ЗСУ в Бахмуті перебуває на достатньо високому рівні. Тримання оборони відбувається насамперед завдяки логістиці, яку на цій локації забезпечують траса Т 0504 та через село Хромове на Часів Яр.
Отже, є 2 основні логістичні артерії, які перебувають під вогневим впливом ворога, так це правда. Проте вони перебувають під ним уже не перший місяць, тож у цьому немає нічого нового. Але логістика працює,
– зауважив Коваленко.
За його словами, поки немає критичної загрози цій логістиці – оборона може працювати. Коли вона виникне, то тоді вже можна говорити про загрозу оточення та виведення наших воїнів із Бахмута.
Коваленко прокоментував доцільність виведення ЗСУ із Бахмута: дивіться відео
В окупантів немає перспективи просування
Військово-політичний оглядач зауважив, що з Півдня росіяни вже більш ніж місяць з напрямку Кліщіївки не можуть просунутися до Іванівського та перерізати трасу Т 0504 – окупанти застрягли в полі.
За його словами, після того, як загарбники змогли вийти на трасу М 03, то передислокували значну кількість ресурсів саме на північний сектор. І звідти намагаються зараз тиснути на Бахмут. Але це територія полів, які прострілюються нашою артилерією.
Вони там перебуватимуть у такій самій ситуації, як і на Півдні, і якоїсь перспективи, певного швидкого просування саме в цьому напрямку поки що у них немає,
– сказав Коваленко.
Він припускає, що підкріплення, яке відправили в Бахмут для ЗСУ, може бути спрямоване на те, щоб значно покращити наші позиції на Півночі, зокрема, повернути у повноцінне використання трасу М 03.
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