Політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що ситуація в Бахмуті дійсно досить важка. Тривають дуже жорсткі бої, в яких беруть участь ЗСУ, прикордонні війська, Нацгвардія і поліція. Про це він розповів 24 Каналу.
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Окупанти рівняють Бахмут з землею
За його словами, ворог потроху сунеться вперед, залазить в місто, намагається його обійти.
В Бахмут росіяни уперлися досить жорстко, адже там окрім, "мобіків" та інших "уркаганів" з ПВК "Вагнер", вистачає професіональних військових – десантників, штурмовиків, "вагнерівців", які є військовими, а не зеками. Окупанти рівняють Бахмут з землею з чого тільки можна,
– підкреслив він.
Сазонов наголосив, що наказу відступати українські військові не отримували. Вони тримають місто.
"Пару днів тому приїжджав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Зустрічався з командирами підрозділів. Занурився в ситуацію. Підтримав бійців. Він майстер приймати несподівані для ворога рішення, і щось вигадає", – зауважив політолог.
Ситуація в Бахмуті: дивіться відео
Пригнали потяг з бійцями і технікою з Білорусі
На його думку, росіяни зарано святкують перемогу, тим більш, що Бахмут вони вже "брали" нескінченну кількість разів.
Ще коли Бахмут був тилом, а ми перебували в Лисичанську, у росіян було завдання до 14 червня взяти всю Луганську, а до 14 липня всю Донецьку область. Декілька разів цю дату переносили. Остання – взяти всю Донецьку область до 31 березня. Поки у них це не дуже виходить,
– повідомив він.
Військовослужбовець додав, що окупанти бояться, що ЗСУ можуть піти з боку Кремінної на Лисичанськ і відріжуть їх. Тому в районі Кремінної вони також активно лізуть. А ще зібрали всі сили, що змогли – навіть з Білорусі пригнали потяг з технікою та з бійцями.
"Але ми будемо триматись, скільки потрібно, і якщо буде наказ, відійдемо на підготовлені позиції, які вже є. А окупанти нехай готуються до "жесту доброї волі" в Донецьку. Ми скоро будемо там", – наголосив Кирило Сазонов.
Що відбувається в Бахмуті: останні новини
- Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. За його словами, попри суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони ПВК "Вагнер", які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто
- Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що кілька днів тому ЗСУ підірвали дамбу однієї з водойм під Бахмутом. Після цього наші військові перейшли у локальну точкову контратаку. Він повідомив, що це був оманливий маневр для ворога.
- Журналіст "Донбас.Реалії" Олександр Демченко розповів, що російські війська не покидають спроб оточення Бахмута, а на деяких ділянках їм вдається просуватися. Співрозмовник відзначив, що нещодавно росіяни зайшли в Ягідне, що на північному заході від Бахмута. Таким чином ворог намагається обходити місто-фортецю одразу з двох боків – з півдня й з півночі.