Политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что ситуация в Бахмуте действительно достаточно тяжелая. Продолжаются жесточайшие бои, в которых принимают участие ВСУ, пограничные войска, Нацгвардия и полиция. Об этом он рассказал 24 Каналу.
Смотрите также Наша артиллерия все контролирует: удастся ли россиянам взять Бахмут в окружение
Оккупанты равняют Бахмут с землей
По его словам, враг понемногу двигается вперед, залезает в город, пытается его обойти.
В Бахмут россияне уперлись довольно жестко, ведь там кроме "мобиков" и других "уркаганов" из ЧВК "Вагнер" хватает профессиональных военных - десантников, штурмовиков, "вагнеровцев", которые являются военными, а не зэками. Оккупанты равняют Бахмут с землей из чего только можно,
– подчеркнул он.
Сазонов подчеркнул, что приказ отступать украинские военные не получали. Они держат город.
"Пару дней назад приезжал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Встречался с командирами подразделений. Погрузился в ситуацию. Поддержал бойцов. Он мастер принимать неожиданные для врага решения, и что-то придумает", - заметил политолог.
Ситуация в Бахмуте: смотрите видео
Пригнали поезд с бойцами и техникой из Беларуси
По его мнению, россияне рано празднуют победу, тем более что Бахмут они уже "брали" бесконечное количество раз.
Еще когда Бахмут был тылом, а мы находились в Лисичанске, у россиян была задача до 14 июня взять всю Луганскую, а до 14 июля всю Донецкую область. Несколько раз эту дату переносили. Последняя – взять всю Донецкую область до 31 марта. Пока у них это не очень выходит,
– сообщил он.
Военнослужащий добавил, что оккупанты боятся, что ВСУ могут пойти со стороны Кременной на Лисичанск и отрежут их. Поэтому в районе Кременной они также активно лезут. А еще собрали все силы, которые смогли – даже из Беларуси пригнали поезд с техникой и бойцами.
"Но мы будем держаться, сколько нужно, и если будет приказ, отойдем на уже подготовленные позиции. А оккупанты пусть готовятся к "жесту доброй воли" в Донецке. Мы скоро будем там", - подчеркнул Кирилл Сазонов.
Что происходит в Бахмуте: последние новости
- Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. По его словам, несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК "Вагнер", пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город
- Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что несколько дней назад ВСУ взорвали дамбу одного из водоемов под Бахмутом. После этого наши военные перешли в локальную точечную контратаку. Он сообщил, что это был обманчивый маневр для врага.
- Журналист "Донбасс.Реалии" Александр Демченко рассказал, что российские войска не покидают попыток оцепления Бахмута, а на некоторых участках им удается продвигаться. Собеседник отметил, что недавно россияне зашли в Ягодное, что на северо-западе от Бахмута. Таким образом враг пытается обходить город-крепость сразу с двух сторон – с юга и с севера.