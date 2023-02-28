Политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что ситуация в Бахмуте действительно достаточно тяжелая. Продолжаются жесточайшие бои, в которых принимают участие ВСУ, пограничные войска, Нацгвардия и полиция. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Оккупанты равняют Бахмут с землей

По его словам, враг понемногу двигается вперед, залезает в город, пытается его обойти.

В Бахмут россияне уперлись довольно жестко, ведь там кроме "мобиков" и других "уркаганов" из ЧВК "Вагнер" хватает профессиональных военных - десантников, штурмовиков, "вагнеровцев", которые являются военными, а не зэками. Оккупанты равняют Бахмут с землей из чего только можно,

– подчеркнул он.

Сазонов подчеркнул, что приказ отступать украинские военные не получали. Они держат город.

"Пару дней назад приезжал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Встречался с командирами подразделений. Погрузился в ситуацию. Поддержал бойцов. Он мастер принимать неожиданные для врага решения, и что-то придумает", - заметил политолог.

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Пригнали поезд с бойцами и техникой из Беларуси

По его мнению, россияне рано празднуют победу, тем более что Бахмут они уже "брали" бесконечное количество раз.

Еще когда Бахмут был тылом, а мы находились в Лисичанске, у россиян была задача до 14 июня взять всю Луганскую, а до 14 июля всю Донецкую область. Несколько раз эту дату переносили. Последняя – взять всю Донецкую область до 31 марта. Пока у них это не очень выходит,

– сообщил он.

Военнослужащий добавил, что оккупанты боятся, что ВСУ могут пойти со стороны Кременной на Лисичанск и отрежут их. Поэтому в районе Кременной они также активно лезут. А еще собрали все силы, которые смогли – даже из Беларуси пригнали поезд с техникой и бойцами.

"Но мы будем держаться, сколько нужно, и если будет приказ, отойдем на уже подготовленные позиции. А оккупанты пусть готовятся к "жесту доброй воли" в Донецке. Мы скоро будем там", - подчеркнул Кирилл Сазонов.

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