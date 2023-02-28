Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, ситуация возле Бахмута остается очень сложной.

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Ян Гагин – советник главного террориста псевдореспублики в Донецкой области Дениса Пушилина – в эфире российского телевидения рассказывал сказки о ситуации в Бахмуте.

В частности, боевик заявил, что оккупационные войска "уже давно зашли в город Артемовск с северной стороны" (так оккупанты называют Бахмут). В фантазии захватчиков они ведут бои почти в центре города.

Мусиенко подчеркнул, что все заявления российских оккупантов и их приспешников в Донецкой области не имеют ничего общего с реальностью.

Что на самом деле происходит возле Бахмута

Как рассказал военный эксперт, несколько дней назад ВСУ взорвали дамбу одного из водоемов под Бахмутом. После этого наши военные перешли в локальную точечную контратаку. Мусиенко отметил, что это был обманчивый манёвр для врага.

Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований Оккупанты думали, что это делается, чтобы остановить их продвижение и что наши силы вообще будут отходить от Бахмута. Россияне подвинули свои позиции вперед, особенно вагнеровцы. И серьезно получили по зубам и понесли потери.

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что такой манёвр замедлил наступление российских войск, пытающихся зайти с северо-востока в город.

Александр Мусиенко рассказал о ситуации у Бахмута: смотрите видео

Россияне пытаются окружить Бахмут

Военный эксперт отметил, что ситуация возле Бахмута сейчас сложная, но наши силы делают все для того, чтобы удержать город.

Российские войска и вагнеровцы подступают практически с 2 сторон, пытаются взять сам Бахмут в окружение и перерезать пути сообщения. Они так же пытались сделать в Северодонецке,

– сказал Мусиенко.

Он добавил, что в Северодонецке была река, то есть водное препятствие. И, возможно, поэтому тогда оккупантам удавалось легче реализовать их планы. В случае с Бахмутом у россиян ничего не выходит.

"Наши силы держат оборону и отбивают атаки", – подчеркнул военный эксперт.

Оккупанты выдают желаемое за действительное

Рупоры Кремля также отчитались о том, что российская армия уже контролирует все пути, необходимые для ротации и подвоза боеприпасов для ВСУ. По словам Мусиенко, это тоже не соответствует действительности.

Каким образом наши силы тогда оказывали бы сопротивление? Вот вам и ответ,

– отметил военный эксперт.

Доставка боеприпасов и других вещей, нужных украинским защитникам, действительно очень рискованна.

"Основные трассы действительно простреливаются, и есть угрозы атак. Перемещение и подвоз туда осуществляется с большими рисками. Но ситуация не так тяжела, как была в Северодонецке", – сообщил Мусиенко.

Он добавил, что все, что заявляют россияне и коллаборанты, не более чем "выдавание желаемого за действительное".

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