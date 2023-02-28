Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, ситуация возле Бахмута остается очень сложной.
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Ян Гагин – советник главного террориста псевдореспублики в Донецкой области Дениса Пушилина – в эфире российского телевидения рассказывал сказки о ситуации в Бахмуте.
В частности, боевик заявил, что оккупационные войска "уже давно зашли в город Артемовск с северной стороны" (так оккупанты называют Бахмут). В фантазии захватчиков они ведут бои почти в центре города.
Мусиенко подчеркнул, что все заявления российских оккупантов и их приспешников в Донецкой области не имеют ничего общего с реальностью.
Что на самом деле происходит возле Бахмута
Как рассказал военный эксперт, несколько дней назад ВСУ взорвали дамбу одного из водоемов под Бахмутом. После этого наши военные перешли в локальную точечную контратаку. Мусиенко отметил, что это был обманчивый манёвр для врага.
Оккупанты думали, что это делается, чтобы остановить их продвижение и что наши силы вообще будут отходить от Бахмута. Россияне подвинули свои позиции вперед, особенно вагнеровцы. И серьезно получили по зубам и понесли потери.
Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что такой манёвр замедлил наступление российских войск, пытающихся зайти с северо-востока в город.
Александр Мусиенко рассказал о ситуации у Бахмута: смотрите видео
Россияне пытаются окружить Бахмут
Военный эксперт отметил, что ситуация возле Бахмута сейчас сложная, но наши силы делают все для того, чтобы удержать город.
Российские войска и вагнеровцы подступают практически с 2 сторон, пытаются взять сам Бахмут в окружение и перерезать пути сообщения. Они так же пытались сделать в Северодонецке,
– сказал Мусиенко.
Он добавил, что в Северодонецке была река, то есть водное препятствие. И, возможно, поэтому тогда оккупантам удавалось легче реализовать их планы. В случае с Бахмутом у россиян ничего не выходит.
"Наши силы держат оборону и отбивают атаки", – подчеркнул военный эксперт.
Оккупанты выдают желаемое за действительное
Рупоры Кремля также отчитались о том, что российская армия уже контролирует все пути, необходимые для ротации и подвоза боеприпасов для ВСУ. По словам Мусиенко, это тоже не соответствует действительности.
Каким образом наши силы тогда оказывали бы сопротивление? Вот вам и ответ,
– отметил военный эксперт.
Доставка боеприпасов и других вещей, нужных украинским защитникам, действительно очень рискованна.
"Основные трассы действительно простреливаются, и есть угрозы атак. Перемещение и подвоз туда осуществляется с большими рисками. Но ситуация не так тяжела, как была в Северодонецке", – сообщил Мусиенко.
Он добавил, что все, что заявляют россияне и коллаборанты, не более чем "выдавание желаемого за действительное".
Ситуация у Бахмута: что известно
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Враг бросил в бой наиболее подготовленные штурмовые отряды, чтобы прорвать оборону города
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в Бахмуте ситуация самая сложная по всей линии фронта. Несмотря на огромные потери, враг применяет тактику истощения и полного разрушения территорий.
- Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что за Бахмутом расположен Часов Яр – своеобразный укрепрайон. И пока он держится, выходить из города нет смысла.