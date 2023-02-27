При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что самая сложная ситуация на Бахмутском направлении.

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Тактика оккупантов

Заместитель министра обороны рассказала, что оккупационные войска при наступательных действиях используют тактику истощения и тотального разрушения.

Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек,

– подчеркнула она.

Также Анна Маляр сообщила, что, несмотря на это, защитники Украины мужественно воюют с врагом. Они ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства врага.

Эпицентром удара оккупантов остается Бахмут

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона также подчеркнул, что эпицентром вражеского удара остается Бахмут, ситуация в районе которого тяжелая, но контролируемая. Горячие бои также продолжаются в районе Ягодного, где украинские военные делают все, чтобы не дать захватчикам продвинуться.

Также командование постоянно наблюдает за передвижением сил оккупантов и знает о его потенциальных намерениях.

Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону. В частности, в районе таких населенных пунктов, как Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Пивничное,

– сказал он.

Так, за последние сутки на этом направлении военные Украины зафиксировали:

300 обстрелов из разных видов ствольной артиллерии и РСЗО,

60 боеприкосновений.

По словам Череватого, во время боевых столкновений удалось ликвидировать 63 окупантов, а еще 141 захватчику нанести разную степень ранений.

Отметим, что по словам спикера Восточной группировки ВСУ, динамика боевых действий существенно не изменилась. Этот участок фронта уже 7 месяцев находится под сильным обстрелом.