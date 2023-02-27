При цьому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підкреслила, що найскладнішою ситуація є на Бахмутському напрямку.
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Тактика окупантів
Заступниця міністра оборони розповіла, що окупаційні війська під час наступальних дій використовують тактику виснаження і тотального руйнування.
Разом з тим, ворог зазнає значних втрат, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб,
– наголосила вона.
Також Ганна Маляр повідомила, що попри це захисники України мужньо воюють з ворогом. Вони ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги ворога.
Епіцентром удару окупантів залишається Бахмут
Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону також наголосив, що епіцентром ворожого удару залишається Бахмут, ситуація в районі якого є важкою, але контрольованою. Запеклі бої також тривають у районі Ягідного, де українські військові роблять все, щоб не дати загарбникам просунутися.
Також командування постійно спостерігає за пересуванням сил окупантів і знає про його потенційні наміри.
Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою увагу на тому, щоб прорвати нашу оборону. Зокрема, у районі таких населених пунктів, як Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне,
– сказав він.
Так, за останню добу на цьому напрямку військові України зафіксували:
- 300 обстрілів з різних видів ствольної артилерії та РСЗВ,
- 60 боєзіткнень.
За словами Череватого, під час бойових зіткнень вдалося ліквідувати 63 окупантів, а ще 141 загарбнику завдати різного ступеня поранень.
Зазначимо, що за словами спікера Східного угруповання ЗСУ, динаміка бойових дій суттєво не змінилася. Ця ділянка фронту вже 7 місяців перебуває під сильним обстрілом.