Про це 24 Каналу розповів Андрій Коваленко – політтехнолог та аеророзвідник добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ). За його словами, російські загарбники намагаються просунутися на Сході України.

Дивіться також Про що думав Путін: у Bloomberg проаналізували причини вторгнення в Україну

Наступ ворога на Сході вже "захлинається"

Однак Сили оборони України дають відсіч окупантам і стримують наступ ворога.

Наступ росіян триває вже кілька тижнів. Але він переважно вже захлинається на багатьох ділянках,

– розповів Коваленко.

Як пояснив аеророзвідник, скоро почнеться відлига. І на фронті у широкому сенсі в окупантів вже не буде можливості здійснювати рейди бронетехніки на певні дистанції через те, що ґрунт буде вологим.

Коваленко додав, що через погодні умови танки та бронетехніка просто загрузатимуть у багнюці.

До теми – ЗСУ йдуть у контратаку: дивіться відео

Росіяни не матимуть успіху у районі Сватового та Кремінної

Як зазначив аеророзвідник, згортання атак ворога не стосується Бахмута та Вугледара на Донеччині.

Але контрнаступ росіян в районі Сватового та Кремінної аж до Лимана, який вони планували, швидше за все, не буде успішним,

– наголосив Коваленко.

Він зазначив, що окупанти не матимуть змоги атакувати на цьому напрямку з 2 причин.

По-перше, через дії Сил оборони.

По-друге, наступальним потугам ворога заважатиме відлига.

"Настає сезон, який не дозволяє воювати та робити наступи у тому вигляді, у якому росіяни їх планували", – зауважив аеророзвідник.

Перспективи для ЗСУ

Погодні умови на початку весни відкривають певні можливості для Сил оборони.

За цей час є гарна можливість завдати максимальних втрат ворогу, оскільки окупанти перейдуть переважно до піхотних рейдів штурмових груп,

– сказав Коваленко.

Він додав, що такі піхотні виходи на підготовані позиції Сил оборони для ворога завершуються переважно великими втратами.

Ситуація на фронті: головне