Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ. Росіяни атакують на Донбасі.

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80 атак ворога

Окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу українські захисники відбили там 81 атаку росіян.

На Куп’янському та Лиманському напрямках безуспішний наступ був у районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. З артилерії обстріляли 25 населених пунктах. Серед них – Лиман Перший і Курилівка Харківської області та Новоселівське, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка і Федорівка на Луганщині.

безуспішний наступ був у районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. З артилерії обстріляли 25 населених пунктах. Серед них – Лиман Перший і Курилівка Харківської області та Новоселівське, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка і Федорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, окупанти провально наступали біля населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстріляли понад 25 населених пунктів, в тому числі: Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Озарянівка, Ступочки, Залізне та Південе Донецької області.

противник продовжує атакувати позиції наших військ, окупанти провально наступали біля населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстріляли понад 25 населених пунктів, в тому числі: Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Озарянівка, Ступочки, Залізне та Південе Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледару та Времівки Донецької області.

Карта бойових дій:

Ракетні обстріли

Протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, 2 з яких – із застосуванням іранських дронів “Шахед-136”. Били по цивільній інфраструктурі. Крім того, обстріли йдуть на фронті по інших напрямках.

На Запорізькому напрямку під вогонь потрапили понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів і Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерії постраждали Михайлівка, Качкарівка, Львове, Антонівка, Херсон, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське та Берегове Херсонської області. А загалом, райони 27 населених пунктів.

Щоправда, росіяни зазнають значних втрат. У районі Бахмутівки Донецької області, з 22 по 24 лютого, до медичних закладів доставлено до 30 загиблих та 65 поранених окупантів.