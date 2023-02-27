Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабы ВСУ. Россияне атакуют в Донбассе.

Читайте также Ночная атака дронами-камикадзе, взрывы в Хмельницком: хронология 369 дня войны

80 атак врага

Оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили там 81 атаку россиян.

На Купянском и Лиманском направлениях безуспешное наступление было в районах Новоселовского, Площадки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Из артиллерии обстреляли 25 населенных пунктов. Среди них – Лиман Первый и Куриловка Харьковской области и Новоселовское, Краснопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спорное, Раздолевка и Федоровка в Луганской области.

безуспешное наступление было в районах Новоселовского, Площадки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Из артиллерии обстреляли 25 населенных пунктов. Среди них – Лиман Первый и Куриловка Харьковской области и Новоселовское, Краснопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спорное, Раздолевка и Федоровка в Луганской области. На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, оккупанты провально наступали возле населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстреляли более 25 населенных пунктов, в том числе: Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Озаряновка, Ступочки, Железное и Южное Донецкой области.

противник продолжает атаковать позиции наших войск, оккупанты провально наступали возле населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстреляли более 25 населенных пунктов, в том числе: Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Озаряновка, Ступочки, Железное и Южное Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Новобахмутовке, Авдеевке, Ласточкиному, Первомайскому, Невельскому, Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке, Угледару и Времивке Донецкой области.

Карта боевых действий:

Ракетные обстрелы

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых - с применением иранских дронов "Шахед-136". Били по гражданской инфраструктуре. Кроме того, обстрелы идут на фронте по другим направлениям.

В Запорожском направлении под огонь попали более 30 населенных пунктов. Среди них – Времивка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерии пострадали Михайловка, Качкаровка, Львов, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Берегово Херсонской области. В целом районы 27 населенных пунктов.

Правда, россияне несут значительные потери. В районе Бахмутовки Донецкой области, с 22 по 24 февраля, в медицинские учреждения доставлены до 30 погибших и 65 раненых оккупантов.