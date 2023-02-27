Яка ситуація на фронті, в тилу та на міжнародній арені 27лютого – читайте у матеріалі 24 Каналу. До речіДень кримського спротиву, вибухи на "Мачулищах": хронологія 368 дня війни 06:11 Сергій Братчук попередив, що нічні тривоги по областях нагадують схему росіян, коли перед ракетними ударами вони спочатку запускають дрони для виявлення ППО і подальшого координування ракет. Тому він закликав не нехтуватисигналами повітряної тривоги. 06:09Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що У Росіїзалишилося не так багато військової техніки. За його словами, багато танків Росія зняла з консервації, які стояли там по 30 – 50 років. Але їх ще є багато – декілька тисяч. 02:20Російські військові у ніч проти 27 лютого атакували Україну дронами-камікадзе. Відомо, що під час цього у Хмельницькому пролунали вибухи. Деталі поки невідомі. 01:58 ВолодимирЗеленський запровадив санкції проти членів МОК від Росії та причетних до ПВК "Вагнера". 00:11 Повідомляли про роботу ППО у Київській області. Зокрема, вибухи чули у Броварському та Бориспільському районах. Попередньо, там збили ворожі дрони. 00:03 По всій Україні почала лунати повітряна тривога. Згодом стало відомо про роботу ППО над Чернігівщиною.В ОК "Північ" повідомили, що вдалося збити ще один іранський дрон-камікадзе "Шахід".Такожпізніше підтвердили роботу ППО на Чернігівщині – вдалося збити ще один "Шахід".