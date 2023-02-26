Яка ситуація на фронті, в тилу та на міжнародній арені 26 лютого читайте у матеріалі 24 Каналу.

Днем раніше ЄС офіційно схвалив десятий пакет санкцій проти Росії, Байден про F-16: хронологія 367 дня війни