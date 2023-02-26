Яка ситуація на фронті, в тилу та на міжнародній арені 26 лютого читайте у матеріалі 24 Каналу.

Днем раніше ЄС офіційно схвалив десятий пакет санкцій проти Росії, Байден про F-16: хронологія 367 дня війни

02:44 Співробітник російського консульства у Бразилії напав на росіянку, яка прийшла протестувати проти війни в Україні. Відомо, що дівчина була у синьо-жовтому вбранні. Чоловік вийшов на вулицю і почав конфліктувати з нею та її подругою, яка знімала все на телефон. Згодом він просто кинувся за дівчиною, наздогнав та вдарив її.

01:56 У Польщі п'яний українець влаштував ДТП на залізниці. Водій автівки злетів з дороги й вилетів на залізничну колію. Після цього чоловік встиг вибігти з машини. Саме це врятувало йому життя, бо невдовзі над'їхав потяг, який врізався в авто та розтрощив його. Приблизно 140 осіб довелося евакуювати.

00:58 Кулеба зустрівся з директоркою Інституту вивчення війни Кімберлі Каган. Вона запевнила, що ISW вірить у перемогу України. Кулеба подякував Каган за внесок у перемогу України й обговорив з нею можливу співпрацю з МЗС України.