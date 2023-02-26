Цю трагічну звістку в коментарі 24 Каналу підтвердив пресофіцер 100-ї бригади Територіальної оборони Сергій Хомінський. Воїн загинув під час виконання завдання.
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Що відомо про трагедію
Сергій Хомінський не уточнив деталей трагедії, через яку загинув боєць окремого підрозділу 100-ї бригади ТРО, однак відзначив, що зараз триває слідство, яке проводять правоохоронці та військові.
На світанку 25 лютого 2023 року виконуючи бойове завдання загинув військовослужбовець одного з окремих батальйонів Волинської бригади територіальної оборони. Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади,
– повідомив Хомінський.
Водночас мережею вже шириться інформація про те, що уранці 25 лютого на Волині нібито відбулася перестрілка на кордоні з Білоруссю, унаслідок чого й міг загинути воїн. Пресофіцер 100-ї бригади Тероборони закликав людей не поширювати фейки та довіряти тільки офіційній інформації.
У боях за Україну загинув американський ветеран
- Днями стало відомо, що 16 лютого під час бойових дій загинув ветеран американської армії Ендрю Пітерс. Йому було лише 28 років, а родом він з Маршфілда, штат Вісконсін.
- Ендрю Пітерс до війни в Україні воював у 2014 році в Афганістані. Згодом він вступив до Міжнародного легіону оборони України, створеного для того, щоб громадяни інших держав могли долучатися до опору російським окупантам і боротися за глобальну безпеку.
- Батьки чоловіка підкреслили, що їхній син добре розумів, що є правильним, а що неправильним, а тому прагнув допомагати українцям.
- Зараз родина загиблого воїна співпрацює з посольством США в Києві, щоб повернути його тіло додому. Батьки воїна підкреслили ЗМІ, що вони діляться своєю історією, щоб нагадати співвітчизникам Америки, що "війна в Україні впливає не лише на українців".