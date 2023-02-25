Йому було лише 28 років, а родом він з Маршфілда, штат Вісконсін. Його загибель підтвердили у Держдепартаменті США.
До теми Україні вдалося повернути тіла британських волонтерів, що загинули під Соледаром
Ми можемо підтвердити загибель громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок з їхніми родинами та надаємо всю можливу консульську допомогу,
– сказав речник Держдепартаменту США.
Що відомо про воїна
Ендрю добре володів кількома мовами, зокрема, російською, українською та французькою, і любив хокей у школі. Після повернення з Афганістану він приєднався до дорослої ліги. Однак батьки чоловіка підкреслили, що їхній син добре розумів, що є правильним, а що неправильним, а тому прагнув допомагати українцям.
Він відчував потребу застосувати свої попередні бойові навички, щоб допомогти українському народу боротися та визволяти свою країну. Ендрю був надзвичайно близький зі своїми однополчанами і його всі любили. Ми всі надзвичайно пишаємося його хоробрістю та самовідданою жертвою,
– сказали вони.
Зараз родина загиблого воїна співпрацює з посольством США в Києві, щоб повернути його тіло додому.
Батьки воїна підкреслили ЗМІ, що вони діляться своєю історією, щоб нагадати співвітчизникам Америки, що "війна в Україні впливає не лише на українців".
Ендрю Пітерс до війни в Україні воював у 2014 році в Афганістані. Згодом він вступив до Міжнародного легіону оборони України, створеного для того, щоб громадяни інших держав могли долучатися до опору російським окупантам і боротися за глобальну безпеку.
Загиблі іноземні громадяни на війні проти Росії
- 15 лютого стало відомо, що на війні в Україні загинув ще один громадянин Великої Британії Джонатан Шенкін, якому було 45 років. Він служив фельдшером у Збройних Силах України.
- Вбиває Росія й іноземців, які допомагають мирним жителям, а не тримають зброю у руках. Так, країна-окупантка вбила під Бахмутом волонтера зі США, 33-річного Піта Ріда. Він у цей час надавав допомогу цивільному населенню.
- Наприкінці січня у Львові попрощалися з американським добровольцем Деніелом Свіфтом. Він також боровся у складі Інтернаціонального легіону та був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.