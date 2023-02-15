Шенкін служив фельдшером у Збройних Силах України. Про загибель захисника повідомили його родичі.
Зверніть увагу Британські волонтери, які зникли в Україні, загинули: про це повідомили їхні рідні
У боях за Україну загинув громадянин Великої Британії
Як стало відомо, Джонатан Шенкін загинув ще у грудні 2022 року. На війні в Україні він проявив себе справжнім хоробрим героєм.
Вступивши до лав Збройних Сил України, він пожертвував собою заради захисту цінностей, в які ми всі віримо,
– заявили рідні чоловіка.
Шенкін був родом із Глазго, що у Шотландії. Він жив у Лондоні та на Мальті, а згодом вступив до лав ізраїльської армії.
Після цього чоловік став власником охоронного бізнесу та працював в Іраку, Афганістані, Омані, Сомалі, Анголі, Філіппінах та Південній Кореї.
За словами близьких Джонатана, він витратив більшу частину свого життя, допомагаючи іншим. У захисника залишилось донька та син.
Як виглядав 45-річний Джонатан Шенкін / фейсбук Джонатан Шенкін
Джонатан Шенкін загинув на війні в Україні / фейсбук Джонатан Шенкін
В Україні гинуть британці-добровольці
- У вересні 2022 року стало відомо, що біля Харкова загинув боєць Міжнародного легіону Крейг Макінтош. Він з березня рятував життя українських воїнів.
-
Макінтошу було 48 років, на фронт добровільно пішов як медик. Він загинув ще 24 серпня минулого року, однак повідомили про це через тиждень.
В Україні загинув британський ветеран Скотт Сіблі. Його земляк, ім'я якого не відоме, зник безвісти.