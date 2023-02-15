Шенкін служив фельдшером у Збройних Силах України. Про загибель захисника повідомили його родичі.

Зверніть увагу Британські волонтери, які зникли в Україні, загинули: про це повідомили їхні рідні

У боях за Україну загинув громадянин Великої Британії

Як стало відомо, Джонатан Шенкін загинув ще у грудні 2022 року. На війні в Україні він проявив себе справжнім хоробрим героєм.

Вступивши до лав Збройних Сил України, він пожертвував собою заради захисту цінностей, в які ми всі віримо,

– заявили рідні чоловіка.

Шенкін був родом із Глазго, що у Шотландії. Він жив у Лондоні та на Мальті, а згодом вступив до лав ізраїльської армії.

Після цього чоловік став власником охоронного бізнесу та працював в Іраку, Афганістані, Омані, Сомалі, Анголі, Філіппінах та Південній Кореї.

За словами близьких Джонатана, він витратив більшу частину свого життя, допомагаючи іншим. У захисника залишилось донька та син.

Важливо! Джонатан Шенкін є одним з 8 британців, які вже загинули на фронті в Україні з початку 24 лютого 2022 року. 24 Канал висловлює співчуття рідним загиблого воїна.



Як виглядав 45-річний Джонатан Шенкін / фейсбук Джонатан Шенкін



Джонатан Шенкін загинув на війні в Україні / фейсбук Джонатан Шенкін

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