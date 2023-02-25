Ему было всего 28 лет, а родом он из Маршфилда, штат Висконсин. Его гибель подтвердили в Госдепартаменте США.

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Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь,

– сказал спикер Госдепартамента США.

Что известно о воине

Эндрю хорошо владел несколькими языками, в частности, русским, украинским и французским, и любил хоккей в школе. По возвращении из Афганистана он присоединился к взрослой лиге. Однако родители мужчины подчеркнули, что их сын хорошо понимал, что правильно, а что нет, а потому стремился помогать украинцам.

Он чувствовал необходимость применить свои предыдущие боевые навыки, чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну. Эндрю был очень близок со своими однополчанами и его все любили. Мы все очень гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой,

– сказали они.

Сейчас семья погибшего воина сотрудничает с посольством США в Киеве, чтобы вернуть его тело домой.

Родители воина подчеркнули СМИ, что они делятся своей историей, чтобы напомнить соотечественникам Америки, что "война в Украине влияет не только на украинцев".

Эндрю Питерс до войны в Украине воевал в 2014 году в Афганистане. Впоследствии он вступил в Международный легион обороны Украины, созданный для того, чтобы граждане других государств могли приобщаться к сопротивлению российским оккупантам и бороться за глобальную безопасность.

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