Ему было всего 28 лет, а родом он из Маршфилда, штат Висконсин. Его гибель подтвердили в Госдепартаменте США.
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Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь,
– сказал спикер Госдепартамента США.
Что известно о воине
Эндрю хорошо владел несколькими языками, в частности, русским, украинским и французским, и любил хоккей в школе. По возвращении из Афганистана он присоединился к взрослой лиге. Однако родители мужчины подчеркнули, что их сын хорошо понимал, что правильно, а что нет, а потому стремился помогать украинцам.
Он чувствовал необходимость применить свои предыдущие боевые навыки, чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну. Эндрю был очень близок со своими однополчанами и его все любили. Мы все очень гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой,
– сказали они.
Сейчас семья погибшего воина сотрудничает с посольством США в Киеве, чтобы вернуть его тело домой.
Родители воина подчеркнули СМИ, что они делятся своей историей, чтобы напомнить соотечественникам Америки, что "война в Украине влияет не только на украинцев".
Эндрю Питерс до войны в Украине воевал в 2014 году в Афганистане. Впоследствии он вступил в Международный легион обороны Украины, созданный для того, чтобы граждане других государств могли приобщаться к сопротивлению российским оккупантам и бороться за глобальную безопасность.
Погибшие иностранные граждане на войне против России
- 15 февраля стало известно, что на войне в Украине погиб еще один гражданин Великобритании Джонатан Шенкин, которому было 45 лет. Он служил фельдшером в Вооруженных силах Украины.
- Убивает Россия и иностранцев, которые помогают мирным жителям, а не держат оружие в руках. Так, страна-оккупантка убила под Бахмутом волонтера из США, 33-летнего Пита Рида. Он в это время оказывал помощь гражданскому населению.
- В конце января во Львове простились с американским добровольцем Дэниелом Свифтом. Он также сражался в составе Интернационального легиона и был отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени.